גשר קניון הואאג'יאנג (Huajiang Grand Canyon Bridge) בסין, הגשר הגבוה בעולם, השלים בהצלחה את מבחני העומס המכריעים שלו ביום שני. מבחן זה, שנחשב לשלב האחרון לפני פתיחת הגשר לתנועה, כלל בדיקות סטטיות ודינמיות והוכיח את מוכנותו לשנות את פני התחבורה באחד האזורים ההרריים המאתגרים ביותר בעולם. פתיחתו צפויה בסוף ספטמבר.

במחוז גוויג'ואו (Guizhou) שבדרום-מערב סין, שבו ממוקם הגשר, נופים קרסטיים יוצרים ערוצים עמוקים שהמקומיים מכנים אותם "סדקי כדור הארץ".

בעיירה הואאג'יאנג, נהר בייפאן (Beipan River) חורץ קניון כזה. כיום, תהום זו אינה עוד מחסום בלתי עביר. הגשר החדש משתרע על פני התהום, מפיח חיים חדשים ב"מסע להפוך בידוד לחיבור".

מבחן העומס המורכב נמשך חמישה ימים. במהלכו, תשעים ושישה משאיות כבדות, במשקל כולל של 3,300 טון, נעו באטיות בקבוצות על פני הסיפון וחנו בנקודות ייעודיות. למעלה מ-400 חיישנים פרוסים ברחבי הגשר עקבו אחר השינויים הקטנים ביותר במוטות המרכזיים, במגדלים, בכבלים ובמתלים. הבדיקות אישרו כי חוזק המבנה, קשיחותו וביצועיו הדינמיים של הגשר עומדים בכל תקני הבטיחות הנדרשים.

וו ג'אומינג מנהל הפרויקט, הגדיר את הגשר כ"הישג הנדסי חסר תקדים". צוות הבנייה התמודד עם אתגרים אדירים, כולל שליטה בטמפרטורות ביציקות בטון עצומות, אבטחת מדרונות בתוואי הקניון התלול, וכל זאת אל מול רוחות עזות. הבנייה החלה בינואר 2022, והמקטע הראשי חובּר מוקדם יותר השנה.

עם פתיחתו, הגשר יתפרס לאורך 2,890 מטרים מקצה לקצה, כאשר מִפתחו המרכזי משתרע על 1,420 מטרים, מה שהופך אותו לגשר בעל המִפתח הגדול ביותר שנבנה בשטח הררי בעולם. מגובה הסיפון ועד לפני המים, הגשר מתנשא לגובה מדהים של 625 מטרים – גובה שיהפוך אותו לגשר הגבוה ביותר על פני כדור הארץ.