המתיחות הכלכלית בין ארה"ב לסין עולה שלב, כאשר הנשיא דונלד טראמפ מאיים בהפסקת יבוא רחב מהמדינה האסיאתית ומבטיח להציב את סוגיית הסויה בראש סדרי העדיפויות בפגישתו הקרובה עם המקבילו הסיני שי ג'ינפינג. הפגישה צפויה להיערך במסגרת ועידת APEC בין ה-31 באוקטובר ל-1 בנובמבר בעיירה קיונג'ו שבדרום קוריאה, וטראמפ הדגיש כי בכוונתו להתמודד עם השפעות החרם הסיני על החקלאות האמריקאית.

סין, שבמשך שנים הייתה הלקוח המרכזי של הסויה מארה"ב, העבירה את הרכישות לברזיל ולארגנטינה, וכתוצאה מכך קרסו מחירי הסויה באוגוסט האחרון מתחת לעלות הגידול, והחקלאים האמריקאים ניצבים בפני משבר חסר תקדים. נתוני ייצוא הסויה לא מיישרים קו עם השנים הקודמות, כאשר מתחילת השנה נרשמו רק 218 מיליון בושל אמריקאי שיוצאו לסין - ירידה דרמטית לעומת 985 מיליון בושל בתקופה המקבילה אשתקד.

במקביל, הממשלה האמריקאית הייתה צפויה להפעיל תוכניות סיוע למגדלים שנפגעו קשות מהחרם הסיני ומהירידות במחירים, אך השר לחקלאות ברוק רולינס הבהיר כי "הסיוע יתאפשר רק לאחר תום השבתת הממשל" - השבתה הנמשכת כעת מאז ה-1 באוקטובר. השבתה זו פוגעת במיוחד בתקציב משרד החקלאות וביכולתו ליישם תכניות חירום בשדה. כלי הסיוע ששימש בעבר - קרן האשראי לחקלאות - מדווח כעת על קופה ריקה, וממשלת טראמפ תדרש למצוא פתרונות חדשים למימון.

בעוד הדרג הדיפלומטי והמסחרי נערכים למפגש הפסגה, בהחלטה חריגה נעשה רמז לכך שטראמפ עשוי לבטל השתתפותו בפגישות המרובות של כל המדינות, ולהתמקד בבלעדיות במו"מ עם סין. על פי דיווחים מהבית הלבן, שרי האוצר והמסחר האמריקאים מכינים צעדי תגובה מול המגבלות הסיניות החדשות והחרמות בענף המינרלים המיוחדים ותחום הסויה. הלחץ שסין מפעילה במספר חזיתות, לצד קריאות התקיפות של טראמפ לעצור יבוא ענק, יוצר סביבה מתוחה ובלתי צפויה עבור הכלכלה הגלובלית.

האם הפגישה הקרובה תסייע למתן את הקרע ולייצב את תנאי הסחר או שתגרור את שני הצדדים להחרפת המשבר? גורמים בממשל מדגישים כי יעד העל הוא השגת הסכמים שיביאו להחזרת היציבות לשווקים ולחקלאים, אך לעת עתה, ענן של חוסר ודאות מרחף מעליהם.