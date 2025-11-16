תנועת הרבעון הרביעי הפועלת להסכמות בחברה הישראלית, פנתה לאקדמיה ללשון העברית וביקשה הבהרה לגבי המילים 'ביביסט' ו'קפלניסט' על הטיותיהן השונות, מילים שתפסו תאוצה בשנים האחרונות ונחשבות לגנאי, תוכחה ולגלוג.

ברבעון הרביעי ביקשו כי האקדמיה ללשון העברית תבהיר כי המילים הללו לא תקניות וכי לא ניתן להשתמש בהן במערכת החינוך, במליאת הכנסת, בכנסים רשמיים של המדינה ובמקומות שבהם המדינה מיוצגת.

במכתב שכתבו לאקדמיה מסבירים ברבעון "בשם תנועת הרבעון הרביעי, תנועת המונים המבקשת להגיע להסכמות בחברה הישראלית, אנו פונים אליכם בבקשה להבהיר לציבור הישראלי הרחב כי המילים "ביביסט" ו"קפלניסט" הן מילים לא תקניות, המילים הללו, שהחלו את דרכן כשמות כינוי פוליטיים, הפכו בשיח הציבורי לכינויים בעלי גוון פוגעני, מפלג ולעיתים אף מסית. הן משמשות כיום לא רק לתיאור דעה פוליטית, אלא לתיוג, להדרה ולהעמקת השסע החברתי בישראל."

'אנו סבורים' אומרים ברבעון הרביעי כי "למילים יש כוח מכריע בעיצוב תודעה, זהות ויחסי אנוש, כפי שהאקדמיה ללשון מקדמת שימוש בשפה תקנית, ראויה ומכבדת - כך יש לה גם אחריות ציבורית להגן על המרחב הלשוני מפני מונחים אשר תרומתם היחידה היא לפירוד ולשיסוי, הבהרה זו של מונחים אלה תעביר מסר חינוכי וערכי חשוב, שלפיו השפה העברית נועדה לקרב ולא להפריד, לבנות ולא לפרק".

כעת נותר לדון בשאלה אם המושגים "שונאים" ו"מחבלים" תקינים הם בשפה העברית, ואולי בעיקר, האם תקינים הם בלשון הקודש.