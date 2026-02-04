שבט הטונגווה בדרום קליפורניה הגיב לדבריה של הזמרת המפורסמת בילי אייליש, שכינתה את ארה"ב בטקס פרסים לתעשיית המוזיקה "אדמה גזולה”.

אייליש, בת 24, עוררה ביקורת לאחר שניצלה את נאום הזכייה שלה בפרס שיר השנה כדי לתקוף את אכיפת הגבולות ואת רשות ההגירה והמכס האמריקאית, ICE, ברקע הסערה בעקבות תקריות הירי של שוטרים במדינה.

במהלך הנאום היא ענדה סיכה עם הכיתוב “רשות ההגירה החוצה" (ICE OUT), והבהירה כי "אין כזה דבר מהגרים לא חוקיים על אדמה גזולה", בהתייחסה לאינדיאנים מהם נגנבו האדמות בידי האירופאים לפני מאות שנים.

ההודעה הכעיסה אנשים רבים במיוחד לאור העובדה שאייליש עצמה מחזיקה בנכס יוקרתי בשווי מיליוני דולרים בלוס אנג’לס, על קרקע הנחשבת היסטורית ל“אדמה גזולה” שהייתה מיושבת בעבר בידי בני שבט הטונגווה.

השבט מסר בתגובה בהצהרה לרשת פוקס ניוז כי ביתה של אייליש אכן ממוקם על אדמה אבותית של הטונגווה, והוסיף כי הזמרת טרם פנתה אל השבט בנוגע לבעלותה על הנכס. בהצהרה נאמר כי בני השבט מעריכים את ההזדמנות להבהיר את הדברים בעקבות דבריה של אייליש.

עוד נמסר כי השבט פנה לצוות של אייליש כדי להביע הערכה לדבריה, וכי תקוותם היא שבעתיד יוזכר השבט במפורש. נציגי הזמרת לא מסרו תגובה לפניות בנושא.

אייליש הייתה אחת מכמה סלבריטאים שהשתמשו בטקס כדי לבקר את ICE ואת מדיניות ההגירה של ממשל טראמפ.