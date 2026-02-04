כיכר השבת
מוסר כפול

המפורסמת קראה לארה"ב "אדמה גזולה" - שבט אינדיאני דרש ממנה את אחוזתה

שבט הטונגווה בדרום קליפורניה הגיב לדבריה של הזמרת בילי אייליש, שכינתה את ארה"ב "אדמה גזולה” | ההודעה הכעיסה אנשים רבים במיוחד לאור העובדה שאייליש עצמה מחזיקה בנכס יוקרתי בשווי מיליוני דולרים בלוס אנג’לס, על קרקע הנחשבת היסטורית ל“אדמה גזולה” שהייתה מיושבת בעבר בידי בני השבט (מעניין)

שבט אינדיאני, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שבט הטונגווה בדרום קליפורניה הגיב לדבריה של הזמרת המפורסמת בילי אייליש, שכינתה את בטקס פרסים לתעשיית המוזיקה "אדמה גזולה”.

אייליש, בת 24, עוררה ביקורת לאחר שניצלה את נאום הזכייה שלה בפרס שיר השנה כדי לתקוף את אכיפת הגבולות ואת רשות ההגירה והמכס האמריקאית, ICE, ברקע הסערה בעקבות תקריות הירי של שוטרים במדינה.

במהלך הנאום היא ענדה סיכה עם הכיתוב “רשות ההגירה החוצה" (ICE OUT), והבהירה כי "אין כזה דבר מהגרים לא חוקיים על אדמה גזולה", בהתייחסה לאינדיאנים מהם נגנבו האדמות בידי האירופאים לפני מאות שנים.

ההודעה הכעיסה אנשים רבים במיוחד לאור העובדה שאייליש עצמה מחזיקה בנכס יוקרתי בשווי מיליוני דולרים בלוס אנג’לס, על קרקע הנחשבת היסטורית ל“אדמה גזולה” שהייתה מיושבת בעבר בידי בני שבט הטונגווה.

השבט מסר בתגובה בהצהרה לרשת פוקס ניוז כי ביתה של אייליש אכן ממוקם על אדמה אבותית של הטונגווה, והוסיף כי הזמרת טרם פנתה אל השבט בנוגע לבעלותה על הנכס. בהצהרה נאמר כי בני השבט מעריכים את ההזדמנות להבהיר את הדברים בעקבות דבריה של אייליש.

עוד נמסר כי השבט פנה לצוות של אייליש כדי להביע הערכה לדבריה, וכי תקוותם היא שבעתיד יוזכר השבט במפורש. נציגי הזמרת לא מסרו תגובה לפניות בנושא.

אייליש הייתה אחת מכמה סלבריטאים שהשתמשו בטקס כדי לבקר את ICE ואת מדיניות ההגירה של ממשל טראמפ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר