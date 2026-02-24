כיכר השבת
"סנפיר ענק ואינו זז"

גופה של לוויתן ראשתן נפלט לחוף הים בזיקים | צפו בתיעוד

לוויתן ראשתן נפלט הבוקר לחוף הים בזיקים אך התברר כי מדובר בגופת לוויתן וכעת נבדקת סיבת המוות | "ראיתי סנפיר ענק ונראה כי הוא אינו זז", תיאר פקח רט"ג (מעניין)

לוויתן ראשתן בחוף הים בזיקים, הבוקר
לוויתן ראשתן בחוף הים בזיקים, הבוקר| צילום: צילום: אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים
לוויתן ראשתן בחוף הים בזיקים, הבוקר (צילום: אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים)

לוויתן ראשתן נפלט הבוקר (שלישי) לחוף הים בזיקים אך עד מהרה התברר כי מדובר בגופת לוויתן וכעת נבדקת סיבת המוות.

אביתר בן אבי פקח היחידה הימית ברשות הטבע והגנים: "קיבלתי דיווח הבוקר על לוויתן שנפלט לחוף זיקים בשטח שמורת הטבע הימית ים שקמה. מדובר בפרט גדול של לוויתן ממין ראשתן. ראיתי סנפיר ענק ונראה כי הוא אינו זז.

"ד"ר דני מוריק ויאלי מבורך ממעבדת מוריס קאהן לחקר הים של ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, וכן מתן בנדיקט מעמותת דלפיס נמצאים בדרכם למקום על מנת לבצע נתיחה בגופת הלווייתן במטרה לברר את נסיבות המוות".

ד"ר מיה אלסר מעמותת דלפיס אמרה כי "מתחילת המחקר בישראל תועדו בחופי הארץ גופות שמונה לווייתנים ממין ראשתן (כולל זו שהתגלתה בזיקים הבוקר)". לדבריה, "מאז שנת 2020 היו יותר תצפיות של ראשתנים חיים בים, וזה עומד בהלימה לעלייה בכמות המתים שהגיעו לחוף".

מעמותת דלפיס נמסר עוד, כי אוכלוסיית הראשתנים בים התיכון הוגדרה בשנת 2021 על ידי ארגון IUCN כאוכלוסייה בסכנת הכחדה. זאת למרות שבעולם האוכלוסייה מוגדרת כפגיעה. על פי ההערכה האחרונה, האוכלוסייה בים התיכון מונה בין 250-2500 פרטים, ונמצאת במגמת ירידה.

ד"ר אביעד שיינין, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס וראש תחום טורפי־על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים: "אוכלוסיית הראשתנים בים התיכון שונה ומבודדת גנטית מאוכלוסיית הראשתנים שחיה באוקיינוס האטלנטי. יש לה אפילו ניב מיוחד משלה - רצף נקישות שהם משמיעים שמאפיין רק אותם". לדבריו, הסכנות העיקריות עימן מתמודדים הראשתנים הן רשתות סחיפה, שצפות בים העמוק במטרה ללכוד דגי חרב וטונות והן לווייתנים והן כרישים נלכדים בהן כשלל לוואי. "פגיעה נוספת בלווייתנים הללו נגרמת כתוצאה מסקרים סייסמיים לחיפושי גז ונפט, שעלולים לפגוע להם בשמיעה, או להרחיק אותם ממקורות מזון. גם פסולת פלסטית פוגעת בצוללי עומק כמו הראשתן".

לוויתן ראשתן בחוף הים בזיקים, הבוקר (צילום: אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים)
לוויתן ראשתן בחוף הים בזיקים, הבוקר (צילום: אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים)
לוויתן ראשתן בחוף הים בזיקים, הבוקר (צילום: אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר