מטילי זהב בשווי עצום נחו על השולחן: כך הגיב ראש העיר

עיריית אוסקה ביפן קיבלה מחווה יוצאת דופן, כאשר תורם אנונימי העניק מטילי זהב בשווי 560 מיליון ין, (כ־3.6 מיליון דולר), וביקש כי הכסף ישמש לשיקום צנרת המים המתיישנת בעיר.
המטילים, במשקל כולל של 21 קילוגרמים, נמסרו ללשכת המים העירונית בנובמבר. ראש העיר הידיוקי יוקויאמה אמר לכתבים כי מדובר בסכום מדהים. הוא הודה כי נותר "חסר מילים" לנוכח המחווה, והדגיש ששיקום תשתיות המים דורש השקעות עתק.
לדבריו, העיר תכבד את בקשת התורם ותפנה את התרומה לפרויקטים בתחום המים.
המודעות למצב התשתיות באוסקה גברה לאחר שבשנה שעברה בולען גדול ביפן בלע משאית וגרם למות הנהג, אירוע שנקשר לביוב פגום באזור. גורמים בלשכת המים ציינו כי בשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2025 נרשמו 92 מקרי דליפה בצנרת מתחת לכבישי העיר.
אוסקה, המונה כ־2.8 מיליון תושבים, היא העיר השלישית בגודלה ביפן ומהווה מרכז כלכלי חשוב במערב המדינה. לדברי בכירים בעירייה, מרבית התשתיות הציבוריות ביפן נבנו בתקופת הצמיחה המהירה שלאחר מלחמת העולם השנייה.
