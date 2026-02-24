כיכר השבת
תרומה גרנדיזיות

מטילי זהב בשווי עצום נחו על השולחן: כך הגיב ראש העיר

תורם אנונימי העניק מטילי זהב בשווי כ-3.6 מיליון דולר לעיר ביפן, וביקש כי הכסף ישמש לשיקום צנרת המים המתיישנת | ראש העיר הודה כי נותר "חסר מילים" לנוכח המחווה (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

עיריית אוסקה ביפן קיבלה מחווה יוצאת דופן, כאשר תורם אנונימי העניק מטילי זהב בשווי 560 מיליון ין, (כ־3.6 מיליון דולר), וביקש כי הכסף ישמש לשיקום צנרת המים המתיישנת בעיר.

המטילים, במשקל כולל של 21 קילוגרמים, נמסרו ללשכת המים העירונית בנובמבר. ראש העיר הידיוקי יוקויאמה אמר לכתבים כי מדובר בסכום מדהים. הוא הודה כי נותר "חסר מילים" לנוכח המחווה, והדגיש ששיקום תשתיות המים דורש השקעות עתק.

לדבריו, העיר תכבד את בקשת התורם ותפנה את התרומה לפרויקטים בתחום המים.

המודעות למצב התשתיות באוסקה גברה לאחר שבשנה שעברה בולען גדול ביפן בלע משאית וגרם למות הנהג, אירוע שנקשר לביוב פגום באזור. גורמים בלשכת המים ציינו כי בשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2025 נרשמו 92 מקרי דליפה בצנרת מתחת לכבישי העיר.

אוסקה, המונה כ־2.8 מיליון תושבים, היא העיר השלישית בגודלה ביפן ומהווה מרכז כלכלי חשוב במערב המדינה. לדברי בכירים בעירייה, מרבית התשתיות הציבוריות ביפן נבנו בתקופת הצמיחה המהירה שלאחר מלחמת העולם השנייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר