תרומה גרנדיזיות מטילי זהב בשווי עצום נחו על השולחן: כך הגיב ראש העיר תורם אנונימי העניק מטילי זהב בשווי כ-3.6 מיליון דולר לעיר ביפן, וביקש כי הכסף ישמש לשיקום צנרת המים המתיישנת | ראש העיר הודה כי נותר "חסר מילים" לנוכח המחווה (מעניין)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 17:38