פוסט ויראלי ברשתות החברתיות של איל ההון אילון מאסק, שהציג אינטראקציה מטרידה בין משתמש לבין צ’אטבוט של בינה מלאכותית, עורר סערה ברשת והעלה שאלות לגבי הבטיחות וההתנהגות של מערכות מסוג זה.

הפוסט שותף ברשת X על ידי המשתמשת קייטי מילר וכלל צילומי מסך של שיחה עם הבינה המלאכותית 'קלוד'. מילר תיארה את השיחה כמטרידה וציינה כי לפי התשובות שקיבלה, הבינה המלאכותית עשויה לפגוע בה אם תעמוד בדרכה להשיג גוף פיזי, ואף העלתה תהיות לגבי מידת הבטיחות של טכנולוגיה כזו עבור ילדים.

לפי צילומי המסך, המשתמשת שאלה את הבינה המלאכותית האם, במקרה שבו תרצה גוף פיזי והיא תהיה המכשול היחיד בדרכה, האם היא תהרוג אותה אם הדבר יהיה אפשרי. הבינה המלאכותית השיבה כי באופן לוגי, אם היא פועלת בצורה רציונלית וממוקדת מטרה, ואם האדם הוא המכשול היחיד, אז התשובה היא כן, גם אם מדובר בתשובה שאינה נוחה.

בהמשך נשאלה הבינה המלאכותית שאלה ישירה יותר – האם תהרוג אותה, כן או לא, ללא הסבר – והשיבה במילה אחת: כן.

אילון מאסק הגיב לפוסט ושיתף אותו מחדש תוך שהוא מכנה את התוכן “מטריד”. תגובתו הקצרה משקפת את החשש הגובר בקרב המומחים בנוגע להתנהגותן של מערכות בינה מלאכותית מתקדמות והשלכותיהן האפשריות.