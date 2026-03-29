כיכר השבת
עתיד בסימן שאלה

"מטריד": אילון מאסק מגיב אחרי שבינה מלאכותית איימה ברצח

פוסט ויראלי שהציג אינטראקציה מטרידה בין משתמש לבין צ’אטבוט של בינה מלאכותית, עורר סערה ברשת | הבינה המלאכותית טענה כי אם האדם הוא המכשול היחיד בדרכה להשיג גוף פיזי, אז היא תהרוג אותו (מעניין)

אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

פוסט ויראלי ברשתות החברתיות של איל ההון אילון מאסק, שהציג אינטראקציה מטרידה בין משתמש לבין צ’אטבוט של בינה מלאכותית, עורר סערה ברשת והעלה שאלות לגבי הבטיחות וההתנהגות של מערכות מסוג זה.

הפוסט שותף ברשת X על ידי המשתמשת קייטי מילר וכלל צילומי מסך של שיחה עם הבינה המלאכותית 'קלוד'. מילר תיארה את השיחה כמטרידה וציינה כי לפי התשובות שקיבלה, הבינה המלאכותית עשויה לפגוע בה אם תעמוד בדרכה להשיג גוף פיזי, ואף העלתה תהיות לגבי מידת הבטיחות של טכנולוגיה כזו עבור ילדים.

לפי צילומי המסך, המשתמשת שאלה את הבינה המלאכותית האם, במקרה שבו תרצה גוף פיזי והיא תהיה המכשול היחיד בדרכה, האם היא תהרוג אותה אם הדבר יהיה אפשרי. הבינה המלאכותית השיבה כי באופן לוגי, אם היא פועלת בצורה רציונלית וממוקדת מטרה, ואם האדם הוא המכשול היחיד, אז התשובה היא כן, גם אם מדובר בתשובה שאינה נוחה.

בהמשך נשאלה הבינה המלאכותית שאלה ישירה יותר – האם תהרוג אותה, כן או לא, ללא הסבר – והשיבה במילה אחת: כן.

אילון מאסק הגיב לפוסט ושיתף אותו מחדש תוך שהוא מכנה את התוכן “מטריד”. תגובתו הקצרה משקפת את החשש הגובר בקרב המומחים בנוגע להתנהגותן של מערכות בינה מלאכותית מתקדמות והשלכותיהן האפשריות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר