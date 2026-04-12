משפחה סינית פנתה לטכנולוגיית בינה מלאכותית כדי להתמודד עם אובדן של אדם אהוב לאחר תאונת דרכים קטלנית.

לפי הדיווחים במדינה, האיש נהרג בתאונת דרכים בשנה שעברה. משפחתו החליטה להסתיר מאימו את דבר מותו, מחשש לפגיעה ממשית בבריאותה הנפשית. מדובר באשה מבוגרת בשנות ה־80 לחייה, הסובלת ממחלת לב.

כדי לממש את התוכנית, פנה בנו של המנוח למומחה לבינה מלאכותית בשם ג’אנג זהוויי, המתגורר במחוז ג’יאנגסו. בני המשפחה העבירו לו חומרים רבים של המנוח, בהם תמונות, סרטונים והקלטות קול, על מנת ליצור דמות דיגיטלית מדויקת ככל האפשר.

הגרסה הדיגיטלית שנוצרה דומה מאוד למנוח ואף מחקה את הרגליו, כמו הנטייה שלו להישען קדימה בזמן דיבור. הדמות הווירטואלית מתקשרת עם האם הקשישה מדי יום באמצעות שיחות וידאו דרך אפליקציית צ’אט.

במהלך השיחות הללו מביעה האם שוב ושוב את אהבתה ודאגתה. באחת השיחות היא ביקשה מ"בנה" להתקשר אליה לעיתים קרובות כדי לבדוק מה שלומה, ואף אמרה שהיא מתגעגעת אליו מאוד.

המקרה עורר דיון נרחב ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים הביעו תמיכה במהלך וטענו כי מדובר במעשה אנושי שמטרתו להגן על אישה מבוגרת ושברירית מפני כאב קשה שעלול לסכן את בריאותה.

מנגד, אחרים מתחו ביקורת וטענו כי מדובר בהטעיה בעייתית מבחינה מוסרית, שעלולה למנוע מהאם להתמודד עם המציאות ואף להעמיק את הפגיעה בה אם וכאשר האמת תתגלה.