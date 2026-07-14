כך הקופים, האריות והפילים בספארי נהנים בימי הקיץ החמים | צפו

החיות בספארי נהנות בקיץ - צילום: דוברות הספארי החיות בספארי נהנות בקיץ | צילום: צילום: דוברות הספארי 10 10 0:00 / 0:28

הקיץ הישראלי כבר כאן ומביא איתו ימים חמים במיוחד. כדי להבטיח את בריאותן ורווחתן של החיות, צוות המטפלים בספארי דואג למגוון פתרונות צינון יצירתיים המותאמים לצרכים של כל מין ומין.