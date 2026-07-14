כך הקופים, האריות והפילים בספארי נהנים בימי הקיץ החמים | צפו

החיות בספארי נהנות בקיץ| צילום: צילום: דוברות הספארי
הקיץ הישראלי כבר כאן ומביא איתו ימים חמים במיוחד. כדי להבטיח את בריאותן ורווחתן של החיות, צוות המטפלים בספארי דואג למגוון פתרונות צינון יצירתיים המותאמים לצרכים של כל מין ומין.
כך למשל, הטורפים הגדולים, הטיגריסים והאריות מקבלים ארטי-דם עם נתחי בשר, והקופים מקבלים ארטי-פרי צבעוני וטעים המלא בפירות וירקות.
בנוסף, בעלי החיים נהנים מטבילה ושכשוך בבריכות שבחצרות, לצד הפעלה של מערכות ממטרות, מתזים ושפריצים של מים קרים מצינורות, שמצננים את האוויר ומספקים להם חוויה מרעננת ומעשירה.
יש כאלה כמו הפילים שפשוט אוהבים אמבטיות בוץ.
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