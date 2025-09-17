מיקרוסופט מודיעה: Copilot Chat בחינם לכל משתמשי Office

מיקרוסופט ביצעה צעד משמעותי לקראת הנגשת טכנולוגיות הבינה המלאכותית שלה למילוני משתמשים בעולם. במסגרת עידכון רחב שהתחיל ב-15 בספטמבר 2025, Copilot Chat הופך לזמין ללא עלות נוספת בכל חבילת האפליקציות המרכזיות של Microsoft 365. השירות יופיע בחלונית צד נוחה, ויאפשר סיוע חכם ברקע המסמך עליו עובדים, ללא צורך להחליף אפליקציה או להעלות קובץ בנפרד.

הגרסה החדשה כוללת שיפורים משמעותיים: שדה ההזנה בצ'אט הורחב וניתן להכניס פקודות מפורטות, להעלות מספר תמונות בתוך חלון הדיון ולקבל גישה מהירה לדפים, סוכנים ותכונות יצירת תמונה. המשתמשים יכולים להקליד "/" ולעבור בקלות בין קבצים רלוונטיים, כאשר Copilot מציע אוטומטית הפניות לקבצים אחרונים.

החידוש המרכזי - שילוב מודל GPT-5, שמספק תשובות ארוכות ומובנות ב-30% יותר, לצד שיפור בעיצוב התשובה, הבהירות והציטוטים. מיקרוסופט מדווחת על עלייה של 11% בשביעות רצון המשתמשים בעקבות השדרוג. המנהל הכללי של Copilot במיקרוסופט, סת' פטון, הדגיש כי "הגרסה החינמית מודעת להקשר, מזהה את התוכן שעליו עובדים ומספקת מענה ממוקד למסמך הפתוח".

עם זאת, תכונות פרימיום כגון ניהול פרויקט מתקדם, סוכני בינה מתקדמים (דוגמת 'חוקר' ו'אנליסט'), חיפוש על מערכי נתונים בלתי-מוגבלים, עבודה מקבילה על מסמכים אישיים וקבוצתיים, ויכולות גרפיות מתקדמות - נשארות בתשלום. Microsoft 365 Copilot ברישיון מעניק גם עדיפות למהירות תגובה וגישה בעומסים. בחברה מציינים שהמטרה היא להרחיב את אימוץ הבינה לארגונים קטנים ובינוניים, ולתת טעימה מתקדמת לכולם - לפני קבלת החלטה על מנוי בתשלום.