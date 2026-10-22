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ימים ספורים לבחירות 2026, כשהזירה הפוליטית רועשת והאתגרים הביטחוניים והמדיניים הולכים ונערמים, התארח באולפן 'כיכר השבת' ד"ר אבנר גולוב, סגן נשיא מכון MIND Israel. בשיחה מקיפה עם ישי כהן הציג ד"ר גולוב את מתווה מחקר האתגרים הלאומיים שבוחן את האיומים וההזדמנויות של ישראל לארבע השנים הקרובות, בהשתתפות של למעלה מ-100 מומחים מכלל הקשת הציבורית והמקצועית.

"חברות לא מחוסלות מבחוץ - הן מתאבדות" בדבריו התייחס ד"ר גולוב לאזהרה המרכזית העולה מהמחקר: האיום הקיומי הדרמטי ביותר על מדינת ישראל אינו מגיע רק מציר הרשע האזורי, אלא מתהליכים הרסניים בתוך החברה הישראלית. "כשאתה מסתכל על הטענה שמדינת ישראל בפני קריסה ואתה הולך למחקרים, אתה רואה שחברות ומדינות הן לא מחוסלות מבחוץ – הן מתאבדות, הן קורסות מבפנים! וכשאתה שואל את עצמך מה המתכון לדבר הזה? חברה לא מלוכדת וחוסר אמון במוסדות המדינה." גדולי ישראל ישתתפו בעצרת הענק בבני ברק | ההיערכות, המיקום והקריאה החריגה חנני ברייטקופף | 18:45 לדבריו, השילוב בין הקרע החברתי הפנימי, אובדן האמון במוסדות השלטון והמשבר המדיני בזירה הבינלאומית, יוצר פגיעות קיומית: "זה לא רק שלא פחות מאיראן, זה בגלל שברגע שמעמדך בעולם הוא כל כך בעייתי ואתה יכול לעמוד בפני גל של סנקציות ופגיעה כלכלית אדירה. אתה צריך חברה מלוכדת ואנשים הכי טובים במוסדות המדינה. כשהדבר הזה לא קיים – החברה מתפרקת." "אנחנו אפילו לא מופיעים על המגרש בארה"ב" בהתייחסו למערכת היחסים המורכבת עם הממשל והציבור בארצות הברית, הציג ד"ר גולוב תמונה מטרידה של היעדר עבודה מערכתית מצד ישראל: "אנחנו לא מפסידים את היחסים עם ארצות הברית, אנחנו לא מפסידים ביריבות ובמאבק על ארצות הברית – אנחנו אפילו לא מופיעים על המגרש! ישראל פעם הייתה מרחב הסכמה דו-מפלגתי. היום זה בדיוק הפוך, וזה לא כי מפסידים לתעמולה – אנחנו פשוט לא עובדים בזה."

ד"ר אבנר גולוב בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

כפתרון לאתגר האזורי, מציע המכון להקים ציר אסטרטגי חדש שיעמוד כמשקל נגד לאיראן ול"אחים המוסלמים": "אנחנו קוראים לזה 'מהודו ועד יוון וקפריסין', כשבאמצע ישראל ואיחוד האמירויות. ככה אתה מייצר מחנה אזורי שישראל מובילה, ושוברי גיאוגרפיה שמחברים את אירופה ואסיה דרך ישראל."

הציבור החרדי: "לדבר עם המגזר ולא מעל הראש שלו"

חלק מרכזי בשיחה הוקדש למקומה של החברה החרדית – המהווה חמישית מהאוכלוסייה – בהכרעות הלאומיות של היום שאחרי הבחירות, מסוגיית הגיוס ועד לתעסוקה ולחינוך.

"המגזר החרדי צריך להיות חלק מהדיון הזה, כדי שלא תהיה אחרי זה החלטה... אם המגזר החרדי לא יהיה חלק מזה – אז הוא יקבל את זה ככפייה, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. הולכים לקבל פה הכרעות דרמטיות."

ד"ר גולוב עמד על משבר האמון העמוק שקיים בין הציבור החרדי למוסדות המדינה, כפי שבא לידי ביטוי באירועי הקורונה ובאסון מירון, והדגיש את חשיבותה של מנהיגות אחראית: "אם אין לך אמון במוסדות של המדינה והמדינה מתחילה ללכת קדימה, אז אתה או נשאר מאחור, או שכופים עליך לבוא למקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם. מנהיגות היא זו שמעצבת את העתיד ולוקחת אחריות להוביל אנשים לעתיד טוב יותר."