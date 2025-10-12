כיכר השבת
דרמה בשכונת רמות

"זריקה אחת - והנשימה חזרה": פרמדיק הציל תינוק בן 8 חודשים מסכנת חיים 

תגובה אלרגית לחלב הובילה לקריסה נשימתית תוך דקות – אך הודות לתגובה המהירה של צוות העזרה הרפואית, חייו של הפעוט ניצלו והוא פונה במצב יציב להמשך טיפול (בארץ)

מטה איחוד הצלה (צילום: פלאש 90)

אירוע מציל חיים התרחש בצהריים בשכונת רמות בירושלים, כאשר תינוק בן שמונה חודשים, שסובל מרגישות לחלב, פיתח לפתע תגובה אלרגית חריפה לאחר שנחשף למוצר חלבי.

תוך דקות ספורות מצבו הידרדר והוא החל לסבול מקשיי נשימה חמורים.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו במהירות למקום. שוקי בקר, פרמדיק איחוד הצלה שהגיע ראשון, שחזר את הדרמה:

"נמסר לנו שהילד רגיש לחלב ופיתח תגובה חריפה מאוד. כשהגעתי ראיתי שהוא מתקשה לנשום – זה היה עניין של שניות. הענקתי לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, כולל הזרקת אדרנלין בכמות מדודה, ומיד ראינו שיפור. הנשימה שלו התחילה להתייצב".

לדברי הצוות, התגובה האלרגית גרמה לנפיחות חמורה בדרכי האוויר – מצב שעלול להסתיים באובדן הכרה ואף במוות בתוך דקות. בזכות התגובה המהירה והמקצועית של הפרמדיק, מצבו של התינוק התייצב והוא פונה כשהוא בהכרה לבית החולים להמשך טיפול ובדיקות.

בארגון איחוד הצלה מזכירים כי במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים, יש להזעיק מיד את כוחות ההצלה ולהשתמש במזרק אפיפן או אדרנלין לפי ההנחיות. "פעולה מהירה – מצילה חיים", הדגישו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר