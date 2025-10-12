אירוע מציל חיים התרחש בצהריים בשכונת רמות בירושלים, כאשר תינוק בן שמונה חודשים, שסובל מרגישות לחלב, פיתח לפתע תגובה אלרגית חריפה לאחר שנחשף למוצר חלבי.

תוך דקות ספורות מצבו הידרדר והוא החל לסבול מקשיי נשימה חמורים.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו במהירות למקום. שוקי בקר, פרמדיק איחוד הצלה שהגיע ראשון, שחזר את הדרמה:

"נמסר לנו שהילד רגיש לחלב ופיתח תגובה חריפה מאוד. כשהגעתי ראיתי שהוא מתקשה לנשום – זה היה עניין של שניות. הענקתי לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, כולל הזרקת אדרנלין בכמות מדודה, ומיד ראינו שיפור. הנשימה שלו התחילה להתייצב".

לדברי הצוות, התגובה האלרגית גרמה לנפיחות חמורה בדרכי האוויר – מצב שעלול להסתיים באובדן הכרה ואף במוות בתוך דקות. בזכות התגובה המהירה והמקצועית של הפרמדיק, מצבו של התינוק התייצב והוא פונה כשהוא בהכרה לבית החולים להמשך טיפול ובדיקות.

בארגון איחוד הצלה מזכירים כי במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים, יש להזעיק מיד את כוחות ההצלה ולהשתמש במזרק אפיפן או אדרנלין לפי ההנחיות. "פעולה מהירה – מצילה חיים", הדגישו.