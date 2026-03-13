כיכר השבת
מותו נקבע בזירה

אחרי פעולות חילוץ: פועל נהרג מקריסת קיר באתר בנייה בנשר

קיר אדמה קרס באתר בנייה סמוך למחצבה; כוחות כיבוי, פיקוד העורף וצוותי רפואה הוזעקו למקום – אך לאחר פעולות חילוץ נקבע מותו של הפועל (חדשות)

(צילום: כב"ה חוף)

פועל בניין כבן 35 נהרג הבוקר לאחר שקיר קרס עליו באתר בנייה בעיר נשר, סמוך למחצבה באזור רחוב בן יהודה.

הדיווח הראשוני התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה, לאחר שנמסר כי קיר אדמה קרס באתר ופגע בפועל שעבד במקום. צוותי כיבוי מתחנת קריות הוזנקו לזירה והחלו בפעולות חילוץ.

עם הגעת הכוחות בודדה הזירה ושאר הפועלים פונו מהמקום. לוחמי האש איתרו את הפועל כשהוא לכוד מתחת לערימות אדמה, ברזלים ולוחות, כשהוא ללא תנועה.

לזירה הוזעקו גם כוחות מיחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף, שפעלו יחד עם צוותי הכיבוי לחילוץ הלכוד.

חובשי איחוד הצלה, חיים אטיה ומשה רווה, סיפרו כי לפי עדויות העובדים באתר, הקיר קרס במהלך עבודות טפסנות. לדבריהם, "קרס עליו קיר בטון תוך כדי העבודה באתר הבנייה. למרבה הצער, בשל אופי הפציעות הקשות מהן סבל – נאלצנו לקבוע את מותו בזירה".

צילום: כב"ה חוף
(צילום: כב"ה חוף)

