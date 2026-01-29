כיכר השבת
איומים וגניבות

נקלט במצלמת האבטחה: כך ניסו שני החשודים לסחוט את בעל העסק ונלכדו

בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב. השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)

תיעוד רגעי הסחיטה (צילום: דוברות המשטרה)

המשטרה מעדכנת לפני זמן קצר (חמישי) כי הוגש כתב אישום, נגד תושבי נצרת ונוף הגליל שהגיעו לבעל עסק לשטיפת כלי רכב ודרשו תשלום תוך איומים שאם לא יעשה כך יפוצצו לו את העסק.

לפני יותר משבועיים התקבל דיווח על שני הנאשמים שהגיעו לבעל עסק לשטיפת רכבים בעיר נצרת ודרשו מבעל העסק תשלום כספי תוך שאחד מהנאשמים אומר לו "תביא את כל הכסף שיש לך בכיס ואני לא יוצא מכאן עד שאתה מביא לי את כל הכסף".

לאחר שבעל העסק סירב לשתף פעולה עם הנאשמים, איים עליו הנאשם כי יפוצץ לו את העסק אם לא ישלם לו את הכסף. הנאשמים ששמעו את סירובו של בעל העסק, עזבו את המקום ובדרכם החוצה גנבו את הטלפון שהיה מונח על שולחן במקום.

שוטרי המחוז הצפוני שקיבלו את הדיווח הגיעו למקום ותוך זמן קצר הצליחו לבצע את מעצרם של השניים.

השניים שנעצרו, הם תושב נצרת בן 29 ותושב נוף הגליל בן 24. בחיפוש שנעשה על גופו של אחד מהם אותר מכשירו הסלולרי של הקורבן וכן מכשיר טלפון של קורבן נוסף ממנו נגנב הטלפון באותו בוקר.

עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום לצד בקשה למעצר שני הנאשמים בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת.

