אביו של החטוף עולה למתקפה: "אתם כאלה אנשים ריקים ואכזריים"

צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, במתקפה חריפה נגד מארגני השביתה המתוכננת ליום ראשון הקרוב, בנימוק של דאגה להחזרת החטופים.

דבריו המלאים:

שלום לכם, אני צביקה, אבא של איתן, בן 25, שלצערנו עדיין בשבי חמאס וחמישה חודשים, שאנחנו לא יודעים מה איתו בכלל.

עכשיו קוראים לנו לשבות ביום ראשון, בואו נבחן את זה קצת.

איך השביתה הזאת בדיוק מחזירה את החטופים? אתם יכולים להגיד לי, אה, היא לא מחזירה את החטופים.

אז בשביל מה היא? בשביל להעלות מודעות לחטופים.

אין לכם מודעות לחטופים? אתם כאלה אנשים ריקים ואכזריים, לא אכפת לכם מהחטופים? אז היא לא מחזירה את החטופים, והיא לא צריכה להעלות את המודעות לחטופים, כי יש לכם מודעות לחטופים. אז בשביל מה השביתה הזאת?

למי היא תורמת?

השביתה הזאת רק הורסת.

תחשבו, על ההורים בחודש אוגוסט שצריכים חנויות פתוחות. מילואימניקים חוזרים הביתה לאפטר, צריכים לצאת לסידורים.

למה להפנות את החיצים אלינו? אז בשביל מה כל הקמפיין הזה?

אה, זה בשביל לרתום אתכם לכניעה לחמאס.

אתם רוצים שמדינת ישראל תיכנע לחמאס? בבקשה.

תעברו 500 משפחות שכולות שהבנים שלהם נפלו בעזה ותבקשו רשות.

מה, הדם שלהם יישפך לחינם? תעברו אלפי פצועים ותשאלו אותם אם הפציעה שלהם הייתה לחינם. כל הידיים, הרגליים, האוזניים והעיניים שהם השאירו בעזה, הכל יהיה לחינם? מה פתאום להיכנע? מה זה הדבר הזה להיכנע?

אסור לנו להיכנע לאויב. אם ניכנע לאויב אתם חושבים שהם יחזירו לנו את כולם? חמאס מעולם לא הודה שהבן שלי נמצא אצלו. הוא תמיד ישאיר לעצמו חטופים.

אם לא נלחץ עליו, לא נקבל את כולם לעולם.

אם אתם באמת רוצים את החטופים בבית,

מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ החוצה, לא פנימה, עלינו, אזרחי ישראל.

מספיק אנחנו מיוסרים, מספיק אנחנו פצועים מהמלחמה הזאת, מספיק כואב לנו. להפנות את כל הלחץ החוצה על חמאס, על מי שמחזיק בילדים שלנו.

וככה, כשחמאס ייכנע, הוא יחזיר לנו את כולם כשלא תהיה לו ברירה.