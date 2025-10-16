ישראל שיתפה מודיעין לאיתור החטופים החללים; יחזרו שוב למלחמה?

ישראל העבירה למתווכות מידע מודיעיני שיש בידה על החטופים החללים שעדיין נותרו בעזה, ובמקביל מפעילה לחצים כדי להשלים את החזרת כל החטופים החללים. כך מסר הערב (חמישי) גורם מדיני.

שר החוץ גדעון סער נשא הערב הצהרה לתקשורת, לפני השתתפותו בפאנל בכנס MED המתקיים בנאפולי, בהובלת שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני, והתייחס לכך שחמאס לא החזיר עדיין את כל החטופים החללים. לדבריו, חמאס יכול להחזיר את החללים בקלות.

״אמרתי לסגן ראש הממשלה טאיאני שישראל מחויבת ליישום תוכנית טראמפ. אנחנו רוצים שתוכנית טראמפ תצליח, ולפי זה גם נפעל. אבל גם שיתפתי את השר בכמה מהחששות והדאגות שיש לנו", אמר סער.

הוא הוסיף: "בעית החללים החטופים - 19 מהם עדיין מוחזקים בידי חמאס, ואנו יודעים בוודאות שהם יכולים בקלות לשחרר מספר משמעותי של חטופים בהתאם להסכם. מה שהם עושים עכשיו זה הפרה יסודית של ההסכם.

"אנו משתפים את דאגתנו עם ידידינו האמריקנים, ומצפים שהמתווכים יסייעו בפתרון הבעיה הזו באופן מידי. זה חשוב מאוד, משום שמדובר בלשחק עם רגשות משפחות שסבלו מספיק במשך יותר משנתיים״.

לפי שעה חמאס לא הודיע על החזרת חטופים חללים נוספים הערב. זאת לאחר שאתמול העביר את גופותיהם של רס״ם מחמד אלאטרש וענבר הימן. מוקדם יותר השבוע החזיר חמאס את גופותיהם של שבעה חטופים ישראלים נוספים. עדיין נותרו בידיו 19 חטופים.

בתוך כך, יועץ בכיר לנשיא ארה"ב טראמפ התחייב הלילה לרויטרס: "אף אחד לא יישאר מאחור, אנו עושים את המיטב כדי להחזיר כמה שיותר". לדבריו: "כנראה תוקם תוכנית שמציעה תגמול לתושבי עזה שתתמרץ אותם לספק מידע שעשוי להיות להם בנוגע למיקומים שבהם נמצאים שרידי חטופים".

בכיר אמריקאי אחר אמר בשיחת תדרוך לכתבים: "אני לא סבור שחמאס הפר את ההסכם בקשר לגופות החללים. הם בעזה אין ציוד כבד הנדרש לחיפוש ואיתור מסוג זה. כמעט בלתי אפשרי לחמאס להגיע לכל החטופים המתים".