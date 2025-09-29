צה"ל ממשיך בפיזור עלונים ומסרים כתובים לתושבי רצועת עזה במסגרת המלחמה. היום (שני) הופץ עלון הסברה שהתייחסה לתקיפה בקטאר - שלפי דיווחים והערכות נכשלה.

בעמוד הקדמי של העלון הוצג המבנה בדוחא בירת קטאר שהופצץ על ידי חיל האוויר במסגרת הניסיון לחסל את בכירי ארגון הטרור חמאס.

מעל המבנה נכתבה בערבית הכותרת "החשבון עדיין פתוח".

בתוך העיתון מתפרסמת גם אזהרה לגורמים ברצועה שעדיין עובדים עם חמאס, בין היתר כחלפני כספים וסוחרים, שצה"ל יחסל אותם.

בתוך כך כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה, זאת כאשר במהלך הלילה נרשמה התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לארצות הברית באשר לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ, תוכניות לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

במרחב העיר עזה, צוות הקרב של חטיבה 7 הפועלים תחת אוגדה 36, השמידו מבנים ששימשו לתצפת על כוחות צה"ל ומבנים בהם פעלו מחבלים. בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר מחבלים שהטמינו מטענים במרחב ותצפתו על הכוחות.

אמש, מחבל ירה פצמ"רים לעבר כוחות אוגדה 98 הפועלים בעיר עזה, ללא נפגעים. בסגירת מעגל של הכוחות, חוסל המחבל והושמדה המרגמה. כך דיווח דובר צה"ל.

"כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בעיר עזה, ואתמול חיסלו מחבלים ונטרלו מטענים שיועדו לפגוע בכוחותינו", נמסר מדובר צה"ל.

כוחות אוגדה 99 הפועלים בצפון רצועת עזה, תקפו מספר מבנים ששימשו לתצפת על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, וכן כוחות חיל הים תקפו והשמידו מחסן אמצעי לחימה ומבנים בהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חמאס.