חשש למכשול חמור

חשש דאורייתא: אלפי ק"ג של בשר טרפה הופצו לשווקים; אלו מוצרי ה"אסאדו" שחובה להוציא מהבית

הרבנות הראשית מזהירה מפני בשר "טרפה" שהופץ לשווקים. בשל תקלה חמורה בניקור, נמצאו שומנים אסורים במוצרי האסאדו | הציבור נקרא לבדוק בדחיפות את המקפיאים מחשש לאכילת חלב דאורייתא (הלכה, בארץ)

עדכון כשרות (צילום: הרבנות הראשית)

המחלקה להונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל הטילה היום פצצה, כאשר חשפה כשל חמור בתהליך הניקור של בשר בקר קפוא המיובא מפרגוואי.

על פי הדיווח, בקרטונים רבים של המותג המוכר "סופר ביף" (Super Beef), המשווק על ידי חברת "עוף ירושלים", לא הוסרו שומנים אסורים ("חלב") כנדרש בהלכה הצרופה.

שלוש עונות של מכשול

הדרמה הופכת גדולה יותר כשמתברר שלא מדובר באירוע נקודתי. התקלה התגלתה בבשר שנשחט לאורך תקופה ארוכה: מחורף 2024 ועד חורף 2026. המשמעות המדאיגה: אלפי נתחי בשר כבר הגיעו למקררים הביתיים, לאולמות שמחות ולקצביות בכל רחבי הארץ.

המוצרים שברשימה השחורה:

  • קשתית אסאדו בקר קפוא (פרימיום) - מותג "סופר ביף".
  • אסאדו עם עצם בקר (מוצר מעובד) - משווק ע"י "עוף ירושלים".

ברבנות הראשית לא לוקחים סיכונים ומפרסמים קריאה נחרצת: "אין להשתמש בתוצרת זו ללא תיקון מידי של מנקר מוסמך". משגיחי הכשרות הונחו לסרוק את המלאים בדחיפות ולפעול להחזרת התוצרת למפעלים.

ידע הציבור ויזהר גורמים ברבנות מציינים כי חברת "עוף ירושלים" משתפת פעולה באופן מלא למניעת המכשול, אך הציבור נקרא לבדוק את הברקודים שעל האריזות. במקרה של ספק, יש לפנות בדחיפות לסמכות הלכתית. "מדובר בחשש דאורייתא של אכילת חלב", אומרים גורמי כשרות, "זהו רגע שבו כל אחד חייב לבדוק את המקפיא שלו".

3
לא להאמין, מתי הרבנות הראשית תקח בידה ברצינות את כשרות המוצרים ובמיוחד הבשר. זאת לא תקלה, אלא חוסר אחריות מוחלטת.
חיים אליעזר
2
השגחה נמוכה ומסכנה מקבלים בשר טרף ולא כשר!!!!
שמואל
1
בושה וחרפה . שנים האכילו איסורים ...
שיע

