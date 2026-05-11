ויכוח אלים ומחריד: שלף שרשרת ברזל ופצע איתה את שכנו בן ה-78

אירוע אלימות קשה ומזעזע התרחש היום (שני) ברחוב ביאליק בעיר בת ים, כאשר ויכוח שכנים שגרתי לכאורה הידרדר במהירות לתקיפה אכזרית באמצעות כלי נשק מאולתר.

על פי דיווחי המשטרה ומד"א, גבר כבן 42 נעצר בחשד שתקף את שכנו, קשיש בן 78, תוך שהוא משתמש בשרשרת ברזל כבדה.

הקשיש, שספג חבטות עזות בכל חלקי גופו, פונה על ידי צוותי הרפואה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה הצליחו לשים את ידם על החשוד זמן קצר לאחר המעשה, והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית.

הדיווח הראשוני התקבל במוקד 100 של המשטרה מצד עוברים ושבים ושכנים ששמעו את זעקותיו של הקורבן. עם הגעת השוטרים למקום, הם מצאו את הקשיש כשהוא חבול ונסער.

מחקירה ראשונית בשטח עלה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך שפרץ בין השניים, שגרים בשכנות ברחוב. במהלך העימות, החשוד לא הסתפק בחילופי דברים ועל פי החשד שלף שרשרת עשויה ברזל והחל להטיח אותה בעוצמה לעבר גופו של הקורבן.

השוטרים שאיתרו את החשוד בקרבת מקום, תפסו גם את השרשרת המדוברת, שמהווה כעת ראיה מרכזית בתיק החקירה.

אירועים מסוג זה מדגישים את הקלות הבלתי נסבלת שבה סכסוכים אזרחיים פשוטים בתוך מרחבי המגורים הופכים לאירועים פליליים חמורים עם השלכות רפואיות קשות. במשטרה מציינים כי התגובה המהירה של השוטרים מנעה המשך פגיעה בקשיש ואפשרה את מעצרו המיידי של התוקף בטרם הספיק להימלט מהאזור. כעת בודקים החוקרים האם היו אירועים מוקדמים בין השניים שהובילו להתפרצות האלימה הנוכחית, ובהתאם לממצאי החקירה יוחלט האם לבקש מחר את הארכת מעצרו של החשוד בבית המשפט השלום בתל אביב.