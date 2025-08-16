פושפה ג׳ושי, אחותו של החטוף הנפאלי ביפין ג׳ושי, שנחטף בשמחת תורה תשפ"ד מקיבוץ עלומים לעוטף עזה - נשאה הערב (מוצאי שבת) דברים לראשונה בעצרת המרכזית בכיכר החטופים.

״שמי פושפה, אני אחותו של ביפין ג’ושי, שנחטף ב־7 באוקטובר מקיבוץ עלומים", היא פתחה ואמרה. "אחי הוא סטודנט שנקלע למלחמה שאין לו בה צד. לקח לנו 22 חודשים למצוא את הכוחות להגיע לכאן. היינו מבודדים בנפאל, מופרדים על ידי שפה, תרבות ופחד. התמקדנו בתפילות עבורו – אבל תפילות אינן מספיקות.

"הסרטונים האחרונים של רום ואביתר ריסקו אותנו. אמא ואבא שלי הרוסים, בקושי מחזיקים מעמד. הם מתגעגעים לבן היחיד שלהם. אני מתגעגעת לחבר הכי טוב שלי – לזה שחולם לגדל בננות כדי לייצר צ’יפס בננה. לבחור היצירתי והמצחיק".

היא הוסיפה: "כמעט שנתיים בלי סימן חיים. האם הוא גווע ברעב? פצוע? חי? איך אפשר לשרוד 680 ימים בגיהינום? תחזירו אותם הביתה! אנחנו מפצירים בנשיא טראמפ ובממשל האמריקני להישאר מחויבים לעסקה שתשיב את כל החטופים הביתה.

"אנו קוראים לממשלות ישראל ונפאל להצטרף למאמץ הזה. תודה על המאבק למען אחי. בבקשה, אל תפסיקו עד שכולם יחזרו הביתה. אני גם רוצה להודות לשגרירות נפאל על התמיכה בחודשים האחרונים ועל המאמצים להביא אותנו לכאן. תודה!

"עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים בנפאלית לאחי: אני מתגעגעת אליך מאוד, אחי. אני מתגעגעת לקולך, לחיבוק שלך. אני מאוד מתגעגעת לשמוע אותך שר וצוחק. אל תאבד את התקווה, היה חזק, הישאר בחיים! אני אוהבת אותך״.