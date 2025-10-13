כיכר השבת
הפתק האישי של נתניהו ושרה שממתין לחטופים: "חיכינו לך, מחבקים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה הכינו פתק אישי לחטופים השבים: "ברוך שובך! חיכינו לך, מחבקים אותך" | הפתק מצורף לערכה האישית שממתינה לכל החטופים החיים | כך זה נראה (בארץ)

הפתק ממתין בערכה (צילום: דוברות ראש הממשלה)

ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו צירפו פתק אישי לחטופים השבים - יחד עם ערכת הקליטה שהוכנה עבורם על ידי מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה.

על הפתק נכתב בכתב ידו של ראש הממשלה: ״בשם כל עם ישראל, ברוך שובך! חיכינו לך, מחבקים אותך. שרה ובנימין נתניהו״.

פתק דומה ממתין לחטופים גם מנשיא המדינה יצחק הרצוג, שכתב "כמה טוב שבאת הביתה". בית הנשיא פרסם אתמול תיעוד של אחד המכתבים בבית החולים איכילוב.

הפתק של נתניהו (צילום: דוברות ראש הממשלה)

ערכות הקליטה שהוכנו עבור כל חטוף כוללות בין היתר ביגוד וציוד אישי, כלי רחצה, מחשב נייד, טלפון סלולרי, טאבלט, אוזניות ועוד.

"בלב נרגש, מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה השלימה את היערכותה לקליטת החטופים השבים הביתה לאחר שנתיים ימים בשבי חמאס", נמסר אתמול ממנהלת החטופים השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה.

"ההיערכות כוללת תיאום של כל מעטפת הליווי והתמיכה בשבים ובמשפחותיהם, לה שותפים משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החינוך, הביטוח הלאומי וגופים רבים נוספים.

"בתוך כך, המנהלת אינה שוכחת גם את החטופים החללים ואת בני משפחותיהם, ונערכת ביראת כבוד גם לקליטת השבים החללים ולליוי משפחותיהם. המנהלת תמשיך ללוות את כל השבים ואת בני משפחותיהם, במעטפת ליווי, תמיכה, שיקום וסיוע".

(צילום: דוברות מנהלת החטופים והשבים, משרדראש הממשלה)
(צילום: דוברות מנהלת החטופים והשבים, משרדראש הממשלה)

