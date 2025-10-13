מסך גדול דלוק במטוס הנשיאותי, מופעל על ערוץ "פוקס ניוז" ומשדר את ההיערכות לקליטת החטופים המשוחררים ברעים בגבול עזה. זו התמונה שפרסמה הבוקר (שני) דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט.

התמונה היא ממטוס האייר פורס 1 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, המבקר היום בישראל ביקור בזק. התמונה פורסמה כשעה לפני הנחיתה בבן גוריון ומלמדת שבמטוסו של הנשיא צופים בשחרור החטופים בזמן אמת.

לצד התמונה כתבה הדוברת באנגלית: History in the making. היסטוריה בהתהוות. זה מה שמרגישים רבים בישראל היום, וזו גם התחושה במטוסו של טראמפ, אדריכל העסקה הנוכחית.

הדרך מוושינגטון לישראל נמשכת קרוב ל-11 שעות טיסה. הנשיא טראמפ עלה בשעת לילה, שעון ישראל, על המטוס הנשיאותי וקודם לכן שוחח עם כתבים.

הוא אמר כי "כולם מאוד נרגשים מהרגע הזה. זה אירוע מיוחד מאוד. בישראל וגם במדינות מוסלמיות וערביות כולם מריעים. כולם מריעים בו-זמנית, זה מעולם לא קרה קודם. בדרך כלל, אם צד אחד מריע, הצד השני לא וההפך. זו הפעם הראשונה שכולם נדהמים ומתרגשים, וזוהי זכות להיות חלק מזה".

גם מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת', ראש ה-CIA ג'ון רטקליף וראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין מצטרפים לטראמפ בביקורו בישראל.

מוקדם יותר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השיב ליו"ר הכנסת אוחנה על הזמנתו הרשמית לנאום במליאת הכנסת. טראמפ כתב: "יו”ר הכנסת היקר, תודה על הזמנתך ההיסטורית לנאום לעם ישראל בפני הגוף המחוקק הנכבד שלכם. אני גאה לקבל את ההזמנה.

בכהונתי הראשונה, תיווכנו פריצת דרך דיפלומטית כבירה במזרח התיכון - הסכמי אברהם - שהניחו את היסודות ליציבות באזור המאופיין במאות שנים של סכסוכים. בנינו על ההישג המדהים הזה מאז שחזרתי לבית הלבן מוקדם יותר השנה, ואנו מוכיחים שאומות בכל רחבי העולם יכולות להתקדם מעבר לאתגרים ארוכי שנים של העבר.

השבוע ציינו שנתיים למתקפה הנתעבת של 7 באוקטובר 2023. עבדנו ללא לאות מאז אותו יום נורא כדי להחזיר את כל החטופים לבתיהם, להגן על ריבונותה של ישראל, ולשים קץ לאלימות שפקדה באופן טרגי את אחד האזורים היקרים ביותר בעולם במשך זמן רב מדי.

כעת, אנו עומדים על סף אחד ההישגים הדיפלומטיים הגדולים בהיסטוריה - ואנחנו לא יכולים לנוח עד שהשלום יתממש במלואו ויישמר. יחד, ניצור עתיד של ביטחון, שגשוג ושלום בישראל, באזור ומעבר לו - ואשרי עושי השלום! תודה שוב על הזמנתך. אני מצפה לראותך בקרוב. בכבוד רב, דונלד ג’יי טראמפ נשיא ארצות הברית של אמריקה".