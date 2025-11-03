בית המשפט המחוזי בירושלים אישר היום (שני) להעניק הגנה מפני הפללה עצמית, לחוקר הבכיר במשפט נתניהו, צבי חבקין, כפי שביקש. זאת למרות התנגדות הפרקליטות.

חבקין, שנמנה עם חוקרי נתניהו, הודה שנתניהו נחקר על ידם הרבה מעבר למה שהתיר להם היועץ המשפטי לממשלה דאז אביחי מנדלבליט.

בתחילת עדותו היום, בבית המשפט, אמר חבקין כי בדבריו עד כה מיעט מחומרת "המעשים הפסולים" שנעשו וברצונו לפרט עליהם. הוא ביקש כאמור הגנה מפני הפללה עמית וקיבל חרף התנגדות הפרקליטות.

השוופטים קבעו כי בכל פעם שבה יעלה מידע שעלול לפי החשד להפליל אותו, הוא יתריע על כך מראש בפני השופטים.

לפי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, חבקין אישר היום כי בחודש יוני 2016 הם הציגו ליועץ המשפטי לממשלה רשימת נושאים לחקירה, אחד הנושאים עסק במילצ'ן.

הוא חשף כי לא קיבל אישור לחקור על מילצ'ן, ולמרות זאת הם ניצלו חקירות בתיקים אחרים כדי לחקור גם בכיוונים שלא היה בהם אישור, ובהם כאמור המתנות ממילצ'ן.

כשהשופטת רבקה פרידמן פלדמן שאלה מדוע הם שאלו בנושאים שעליהם לא היה להם אישור לחקור, השיב חבקין כי אין לו "תשובה טובה".

חבקין גם אמר, בתגובה לשאלה שנשאל, כי בזמנו סבר שהסיבה שמנדלבליט מגביל את החקירה היא קרבתו האפשרית לנתניהו. הוא גם אמר שכעס על כך.