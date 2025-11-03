הטלפון שאותר בחוף ( צילום מסך לפי סעיף 27א )

מאז שעות הערב אתמול, מתחוללת סערה רבתית סביב המכשיר טלפון של פרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר ירושלמי. מה הכיל הטלפון? האם אכן הוטבע בים? האם הכי חומרים כנגד היועמ"שית? תעלומה.

עד כה לא נמצא הטלפון האישי של הפצ"רית, שעל פי גורם הבקיא בפרטי החקירה החשד שהיא לקחה איתה לים אמש שני טלפונים, "אחד כדי שיאכנו אותה ואחד נוסף שזרקה למים". ככל שלא יימצא הנייד של תומר-ירושלמי, יהיה קשה יותר לאתר חשודים נוספים ששמם לא עלה בתכתובות בין החשודים הקיימים. גם אם הטלפון לא יימצא, ניתן יהיה לבקש מהפצ"רית את הסיסמאות שלה לאפליקציות המסרים המיידיים ולדואר האלקטרוני - מה שיאפשר גישה אליהם ללא ה"ברזל" עצמו. אם הפצ"רית תסרב לבקשה כזאת מצד החוקרים, יתחזק החשד שלפיו היא העלימה את הטלפון הנייד בזדון כדי לשבש את החקירה. דרך נוספת בעייתית, שהצלחותיה מעטות ומוגבלות, היא לבקש צו בית משפט לחדירה לענן של חברות התקשורת המפעילות את אפליקציות המסרים המיידיים. הוארך מעצרו של יו"ר ההסתדרות בר דוד ב-8 ימים | הותר לפרסום שמו של איש העסקים החשוד דניאל הרץ | 16:33 אחרי יותר משבוע של חיפושים: הפרופ' מתל אביב נמצאה בתוך גומחה קובי רוזן | 09:05 במקביל, קבוצה גדולה של חובבי איתור בגלאי מתכות פועלת משעות הבוקר בחוף הצוק בניסיון לאתר את הטלפון הנייד של הפצ״רית. לפני שעה קלה הם איתרו מכשיר סמוך לסוכת המציל והזעיקו למקום את המשטרה. עם זאת, בהשוואה לתמונות בהם נראה הטלפון של ירושלמי - נראה כי מדובר בטלפון אחר.

הפצ"רית בשבועות האחרונים, עם טלפון שונה ( צילום: איתי רון, פלאש90 )

מוקדם יותר טען השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית כי "בדקות האלה יושבת במשרד המשפטים גברת רועדת מלחץ. היא יודעת מצוין שבטלפון של הפצ"רית מוחזקות ראיות נגדה. אם הטלפון הזה ימצא, יש בו ראיות נגד גלי בהרב מיארה".

השר טען כי "היא לא סתם מפעילה לחץ על המשטרה, היא יודעת שהאמת יכולה להתגלות. המשטרה עצרה את הפצ"רית אחרי שהיועמ"שית שמעורבת בפרשה עד הצוואר עשתה כל שביכולתה כדי להגן עליה, שחלילה מעמד הדיפ סטייט לא ייפגע. הפצ"רית העלימה את הטלפון, ולכולנו ברור מדוע זה קרה".

מוקדם יותר היום, בית המשפט האריך את מעצרם של הפצ"רית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי ושל התובע הצבאי הראשי לשעבר אל"ם מתן סולומש בשלושה ימים, בחשד לביצוע עבירות של שימוש לרעה בכוח משרה, שיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים ומסירת ידיעה רשמית על ידי עובד ציבור.

השופטת נימקה את ההחלטה להאריך את מעצרה של תומר-ירושלמי: "מעיון בדוח הסודי עולה שישנו חשד סביר לשיבוש. מתקיימת גם עילת מסוכנות. קיים חשש לשיבוש לפחות בשתי פעולות חקירה".