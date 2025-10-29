מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בהצעה תמכו 61 חברי כנסת - כולל חברי הכנסת החרדים שלא בקואליציה 46 חברי כנסת התנגדו.

ההצעה נועדה לטפל בניגוד העניינים המובנה הקיים כיום, כאשר היועץ המשפטי לממשלה משמש מחד כעורך הדין של הממשלה ומאידך כראש התביעה הכללית שאמור להורות על פתיחה בחקירה.

הצעת החוק שאושרה קובעת כי ההחלטה על פתיחה בחקירה או העמדה לדין של ראש ממשלה, שרים וחברי כנסת תועבר לפרקליט המדינה, בכפוף לאישור ועדת בכירים עצמאית בת שלושה חברים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היועץ המשפטי לממשלה מכהן כעורך דינה של הממשלה, ומשכך מסייע לה מבחינה משפטית להגשים את מדיניותה ויעדיה במסגרת גבולות הדין. תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מחייב שיתוף פעולה הדוק ויומיומי עם הממשלה ושריה, להם הוא מייעץ ואותם הוא מייצג בערכאות".

עוד נכתב: "במקביל, בתפקידו כראש התביעה הכללית, היועץ המשפטי לממשלה נדרש לקבל החלטות בשלבים של פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד שרים וראשי ממשלה, עימם יש לו היכרות קרובה וקשרי עבודה. זאת, על אף שבכובעו של היועץ המשפטי לממשלה כתובע כללי מוטב שתהא מידה מרבית של אובייקטיביות וריחוק מהאנשים שגורלם נקבע בהחלטותיו".

שר המשפטים, ח"כ יריב לוין: "מוסד היועץ המשפטי לממשלה כפי שקיים בישראל אינו קיים באף מקום בעולם. אצלנו יש שיטה מעוותת ובה כופים על ממשלה יועץ משפטי שמונה על ידי ממשלה קודמת שעמדותיה הפוכות לחלוטין, וזאת תוך כדי מצב שבו מרכזים בידי אותו יועץ סמכויות דרקוניות וחסרות תקדים שכוללות גם את הסמכות לייעץ, גם הטלת וטו על קידום חקיקה ממשלתית, ייצוג או ייצוג נגד הממשלה בבית המשפט וגם את סמכויות האכיפה הפלילית. כשנותנים את כל הכוח לגורם אחד באופן בלתי מבוקר – הכוח משחית. מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה הושחת עד היסוד בתקופת כהונתה של היועצת המודחת, ובכל התחומים. הייעוץ המשפטי פועל באופן שיטתי על מנת לסכל את מדיניות הממשלה. מוסד הייעוץ המשפטי פשט את הרגל לחלוטין".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "מדובר ביום חשוב לדמוקרטיה הישראלית. הגיע הזמן לשים סוף למצב שבו אדם אחד מחזיק בעוצמה אדירה - גם יועץ לממשלה וגם תובע כללי. הפיצול הוא מהלך מתבקש שמחזיר את האיזון, ואת השקיפות לשלטון בישראל. זו לא מהפכה נגד מערכת המשפט, אלא תיקון הכרחי לטובת עם ישראל ומדינת ישראל."

ח"כ קרויזר, יוזם ההצעה, התייחס לאישור ההצעה ואמר: "זהו צעד היסטורי בדרך לתיקון עוול מתמשך. הפיצול יבטיח שהיועץ המשפטי לממשלה יוכל לייעץ לממשלה בלב שלם וללא ניגוד עניינים, בעוד שהתובע הכללי יוכל לנהל את הליכי התביעה באופן עצמאי ומקצועי. הגיע הזמן שנוודא שהממשלה יכולה לקבל ייצוג משפטי הולם ללא כפיפות לתביעה הכללית."

יו״ר כחול לבן בני גנץ אמר במליאת הכנסת בדיון בנושא הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה: ״אני באופן אישי חושב שפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה זו טעות, כי יש משמעות לכך שהייעוץ המשפטי והתביעה יהיו חלק מעבודת הממשלה במובן של האיזונים הנדרשים בקבלת ההחלטות של התביעה, במיוחד בנושאי משרה בכירים, ולא ממנים תובע שהוא משפטן שמנותק מהפרקטיקה של היום יום. ההצעה לפיצול תפקיד היועמ"ש נמצאת זמן רב על השולחן. ויש גם טיעונים ענייניים שיכולים להצביע בעד הצעה שכזו".

עוד אמר גנץ: "אבל הם לא יכולים להישמע כשראש ממשלה עומד לדין ומבקש להחליף את התובעת במשפטו ומנסה בעצם להדיח את היועמ"שית בניגוד לחוק. זה מהלך שכל מי שתומך בפיצול התפקיד חייב להתנגד לו - כי הוא מכתים אירוע משטרי משמעותי באירוע פרסונלי ועם חשד כבד לשחיתות. הסדרת תפקיד היועמ"ש צריך לקדם במסגרת רפורמה רחבה שמסתכלת על כל המערכת.

עוד אמר גנץ: "לכן, חבריי מהקואליציה - מי מכם שרוצה באמת רפורמה משפטית חייב להתנגד לדיל הזה שמובא בפניכם היום כי הוא דיל מסריח. רפורמה משפטית מקיפה תיעשה רק בממשלת הסכמות רחבה, ולא בשיטת הסלאמי. לא בממשלה של 61 כמו שרוצים חלק מחבריי באופוזיציה ולא בממשלת השבעה באוקטובר בצורה דורסנית. כי מה שייעשה עכשיו - רק יפלג, ומה שייעשה עכשיו יבוטל בהמשך וחבל שכך.״