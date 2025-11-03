המשטרה ביקשה היום (שני) להאריך את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית) היוצאת האלופה יפעת תומר-ירושלמי בחמישה ימים, אך שופטת בית משפט השלום בתל אביב שלי קוטין החליטה להאריך את מעצרה בשלושה ימים - עד יום רביעי הקרוב בשעה 12:00.

ירושלמי, הגיעה לביהמ"ש ללא מדי צה"ל וללא אזיקים, וכך גם התובע הצבאי הראשי לשעבר אלוף-משנה מתן סולומש, שנעצר אף הוא בפרשה. מי שייצג את תומר ירושלמי בדיון היו עו"ד דורי קלסבלד ועו"ד ז'ק חן.

השופטת קוטין הבהירה כי קיים חשד לשיבוש הליכי משפט וכן קבעה כי קיימת עילת מסוכנות. השופטת ציינה בהחלטה כי החשדות המיוחסים לתומר-ירושלמי הם מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.

"משך הזמן שמתנהלת החקירה, נסיבותיה האישיות של החשודה וממצאי הבדיקה הראשונית מעלות כי יש לאפשר את החקירה בעודה מצויה במעצר", קבעה השופטת בהחלטתה.

בפתח הדיון, החליטה השופטת לקיימו בדלתיים פתוחות אך אסרה לצלם את הפצ"רית בבית המשפט.

נציגת המשטרה אמרה בדיון כי "המשמעות והאינטרס הציבורי בבירור העובדות ברורים. יש כאן אינטרס ציבורי ראשון במעלה להגיע לחקר האמת ובמקביל חשדות כבדים לאפשרות לשיבוש החקירה".

נציגת המשטרה אישרה בדיון כי במסגרת החקירה שנפתחה לפני כשבוע, נעצרו חמישה מעורבים והוסיפה כי שבעה צפויים להיחקר. היא ציינה עוד כי במהלך החקירות נתפסו טלפונים, בהם ישנן התכתבויות בקבוצות וואטסאפ בהן הפצ"רית חברה.

עו"ד דורי קלסלבד שאל למה לא ניתן לשחרר את הפצ"רית למעצר בית, ונענה על-ידי נציגת המשטרה כי קיים "חשש כבד לשיבוש החקירה". עו"ד קלסלבד סיפר בדיון כי לאחר מעצרה, נלקחה תומר-ירושלמי לתחנת גלילות, שם החזיקו אותה עד השעה 01:30 מבלי שנחקרה. לאחר מכן היא הועברה לבדיקה רפואית ובשעה 06:30 בבוקר היא הועברה לנווה תרצה.

נציגת המשטרה אמרה כי "הליכי הקליטה בנווה תרצה ערכו הרבה זמן. ככל שיחידת החקירות תצליח לסיים את פעולות החקירה, לא נשאיר את החשודים במעצר".

כפי שדווח הבוקר, כשבוע ימים לאחר חשיפת החקירה, המשטרה עצרה הלילה את הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, לאחר ששעות קודם לכן היא אותרה בחיים, בתום שעות של היעדרות וחיפושים נרחבים.

יחד איתה נעצר, כאמור, אלוף משנה מתן סולומש, מי שהיה עד לאחרונה התובע הצבאי הראשי בצה"ל.

תומר ירושלמי חשודה בהדלפת הסרטון בחשד להתעללות בשדה תימן ולאחר מכן בהגשת תצהיר כוזב לבג"צ בכך שטענה כי לא ניתן לגלות מי הדליף את הסרטון.

מה שהוביל את המשטרה לבצע את מעצרה הלילה היה החשש כי תומר-ירושלמי ביימה את היעדרותה בכדי להעלים את מכשיר הטלפון שלה ובו ראיות - לכאורה - בתיק החקירה נגדה.

כזכור, אמש התקיימו חיפושים נרחבים אחר תומר-ירושלמי בשל מכתב שהשאירה בביתה ומאז נעלמו עקבותיה. במהלך הערב היא יצרה קשר עם בעלה ממכשיר טלפון אחר, אך מכשיר הטלפון שלה לא אותה עד שעות אלו.

המשטרה מסרה הלילה הודעה קצרה לפיה: "בהמשך לפניות כתבים נעדכן כי במסגרת החקירה המתנהלת ע״י צוות מיוחד במשטרת ישראל, בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, לפני זמן קצר הוחלט על מעצרם של שני מעורבים מרכזיים בפרשה. בהתאם להתפתחות החקירה, השניים צפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב".

כזכור, בפתח ישיבת הממשלה אתמול, טען ראש הממשלה נתניהו כי "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע".