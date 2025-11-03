כיכר השבת
"לא מתייחסים אליו יפה"

הנשיא טראמפ: "נתניהו נמצא תחת משפט - אנחנו נתערב כדי לעזור לו קצת"

הנשיא טראמפ הצהיר לראשונה כי בכוונתו להתערב במשפט נתניהו: "לא חושב שהם מתייחסים אליו יפה, אני חושב שצריך שנשתתף בזה קצת כדי לעזור לו כי אני חושב שזה מאוד לא הוגן" | שלל כותרות מהריאיון ל'60 דקות' (בעולם)

נתניהו וטראמפ בכנסת (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לתוכנית '60 דקות' ברשת CBS האמריקנית והתייחס למתרחש בישראל, מהפסקת האש והחזרת החטופים ועד למשפט ראש הממשלה, .

בהתייחסות לראש הממשלה נתניהו ולעסקת ה, אמר : "כן, הוא בסדר. תראי, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. עבדתי איתו טוב מאוד. כן, הייתי צריך לדחוף אותו קצת לפה או לשם. אני חושב שעשיתי עבודה מצוינת בלדחוף. הוא בחור מוכשר מאוד. הוא אדם שבעצם אף פעם לא דחפו אותו".

טראמפ הדגיש: "זה סוג האדם שהיית צריך בישראל בזמן הזה, זה היה מאוד חשוב".

הנשיא התייחס ל ולראשונה הצהיר כי בכוונתו להתערב: "אני לא חושב שמתייחסים אליו טוב. הוא עומד למשפט על כמה דברים, ואני לא חושב שמתייחסים אליו טוב. אני חושב שצריך שנהיה מעורבים בזה כדי לעזור לו קצת, כי זה מאוד לא הוגן".

טראמפ חזר להתייחס לניהול המלחמה של נתניהו ואמר: "הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. נכון, דחפתי אותו. לא אהבתי דברים מסוימים שהוא עשה, וראית מה עשיתי בנוגע לזה. גם הפסקתי. את יודעת, חיסלנו לגמרי את איראן, ואז הגיע הזמן לעצור - ועצרנו".

באשר להפסקת האש עם חמאס, אמר הנשיא: "זה מאוד מוצק, את יודעת, מדברים על חמאס, אבל חמאס יכול להימחק מיד אם הם לא יתנהגו בהתאם. הם יודעים את זה. אם הם לא יתנהגו בהתאם הם יימחקו מיד, הם יודעים את זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

