נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לתוכנית '60 דקות' ברשת CBS האמריקנית והתייחס למתרחש בישראל, מהפסקת האש והחזרת החטופים ועד למשפט ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

בהתייחסות לראש הממשלה נתניהו ולעסקת החטופים, אמר הנשיא טראמפ: "כן, הוא בסדר. תראי, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. עבדתי איתו טוב מאוד. כן, הייתי צריך לדחוף אותו קצת לפה או לשם. אני חושב שעשיתי עבודה מצוינת בלדחוף. הוא בחור מוכשר מאוד. הוא אדם שבעצם אף פעם לא דחפו אותו".

טראמפ הדגיש: "זה סוג האדם שהיית צריך בישראל בזמן הזה, זה היה מאוד חשוב".

הנשיא התייחס למשפט נתניהו ולראשונה הצהיר כי בכוונתו להתערב: "אני לא חושב שמתייחסים אליו טוב. הוא עומד למשפט על כמה דברים, ואני לא חושב שמתייחסים אליו טוב. אני חושב שצריך שנהיה מעורבים בזה כדי לעזור לו קצת, כי זה מאוד לא הוגן".

טראמפ חזר להתייחס לניהול המלחמה של נתניהו ואמר: "הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. נכון, דחפתי אותו. לא אהבתי דברים מסוימים שהוא עשה, וראית מה עשיתי בנוגע לזה. גם הפסקתי. את יודעת, חיסלנו לגמרי את איראן, ואז הגיע הזמן לעצור - ועצרנו".

באשר להפסקת האש עם חמאס, אמר הנשיא: "זה מאוד מוצק, את יודעת, מדברים על חמאס, אבל חמאס יכול להימחק מיד אם הם לא יתנהגו בהתאם. הם יודעים את זה. אם הם לא יתנהגו בהתאם הם יימחקו מיד, הם יודעים את זה".