זעם באריאל: ביהמ"ש ביטל את החלטת העירייה לאסור כניסת פועלים פלסטינים

בית המשפט פסק כי החלטת עיריית אריאל לאסור כניסת פועלים פלסטיניים לאחר ה-7.10 מהווה חריגה מסמכותה ולפיכך דינה להתבטל (חדשות בארץ)

פועלים פלסטינים (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע אמש (ראשון) כי החלטת עיריית אריאל לאסור על כניסת פועלים פלסטינים לעיר, שהתקבלה לאחר אירועי 7 באוקטובר, בטלה. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שהיא מהווה חריגה מסמכותה של הרשות המקומית.

מעיריית אריאל נמסר כי היא לומדת את פסק הדין ואת השלכותיו הביטחוניות. העירייה טענה כי ההחלטה המקורית למנוע את כניסת הפועלים הפלסטינים הייתה "החלטה בטחונית, אחראית ונכונה", והדגישה כי "ביטחון התושבים הוא ערך עליון".

בעירייה הביעו מורת רוח חריפה, ומסרו כי הם "מצרים על כך שפרקליטות צבאית דורסת פסק דין של ביהמ"ש המקומי באריאל". לטענת העירייה, מאז ה-7 באוקטובר תפיסת הביטחון חייבת להיות מחמירה ושונה, וכי "הקונספציה של תעסוקה תמורת שקט כבר קרסה".

עיריית אריאל הודיעה כי היא תשקול את צעדיה בעקבות הפסיקה, לרבות הגשת ערעור לבית המשפט העליון.

