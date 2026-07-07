"ניתן שלא כדין": הרבנות ביטלה את רישיון צהר לכשרות

בנין הרבנות הראשית לישראל ( צילום: Google Street view )

רעידת אדמה אמיתית פקדה הבוקר (חמישי) את מערכת הכשרות בישראל, כאשר היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד יעקב עפר, הודיע במכתב רשמי על מחיקה מוחלטת של הרישיון שהוענק לפני ימים ספורים לחברת "צהר פיקוח מזון בע"מ". ההחלטה הדרמטית מטילה צל כבד על עתיד מערך הכשרות של ארגון צהר, ומסמנת את תחילתו של קרב משפטי מורכב.

המהלך מגיע בעקבות בחינה משפטית מעמיקה שנערכה בתיאום עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ומסקנתה הייתה חד-משמעית: נפל פגם מהותי בהליך הענקת הרישיון. על פי המכתב, הרישיון ניתן "שלא כדין" והוא "בטל מעיקרו", כאשר המשמעות המיידית היא שצהר אינה יכולה להמשיך ולפעול כגוף נותן כשרות תחת הרישיון האמור.