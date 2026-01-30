לאחר קרוב לשנה של סגירה כמעט מוחלטת, ובכפוף להסכם הפסקת האש והנחיית הדרג המדיני, הודיעה ישראל כי מעבר רפיח – המחבר בין רצועת עזה למצרים – ייפתח ביום ראשון הקרוב (1 בפברואר) לשני הכיוונים, לתנועה מוגבלת של אנשים בלבד.

פתיחת המעבר מגיעה כחלק מהמעבר לשלב הבא בהסדרים מול חמאס, לאחר השבתו לקבורה בישראל של החלל החטוף רן גואילי.

על פי ההודעה הרשמית, יציאה וכניסה של תושבים דרך מעבר רפיח תתאפשר בתיאום עם מצרים, לאחר קבלת אישור ביטחוני מקדים מצד ישראל, ובפיקוח משלחת האיחוד האירופי, בדומה למנגנון שפעל בינואר 2025 במהלך הפסקת האש הקודמת.

המעבר עצמו ינוהל בטרמינל ששוקם לאחרונה, על ידי עובדים פלסטינים ונציגים מגוף בינלאומי, ללא נוכחות פיזית של חיילי צה"ל במקום.

הפיקוח הישראלי יתבצע מרחוק בלבד, באמצעות מערכות ניטור, בקרה ומעקב, ולא באמצעות חיילים בשטח המעבר. במסגרת המנגנון, מצרים תעביר מדי יום לישראל רשימה של מאות תושבים המיועדים לחצות את המעבר ביום שלמחרת, לשני הכיוונים.

בשלב הראשון צפויים לחצות את המעבר כמה מאות בני אדם ביום, בשל מגבלות הקיבולת, אך בישראל מעריכים כי לאחר שדרוגים נוספים ניתן יהיה להגדיל את היקף התנועה.

חזרת תושבים ממצרים לרצועת עזה תתאפשר רק עבור מי שיצאו מהרצועה במהלך המלחמה, ורק לאחר אישור ביטחוני מקדים של ישראל ותיאום עם מצרים.

לצד הזיהוי והבידוק הראשוני שיבוצעו במעבר רפיח עצמו על ידי המשלחת האירופית, ייערך בידוק וזיהוי נוסף בנקז ייעודי שיופעל על ידי מערכת הביטחון בשטח שבשליטת צה"ל.

בשלב זה, המעבר מיועד להולכי רגל בלבד, ללא מעבר כלי רכב או סחורות. עשרות אלפי תושבי עזה, שיצאו מהרצועה בתחילת המלחמה או מסיבות רפואיות והומניטריות, ממתינים לשוב דרך המעבר.

על פי ההערכות, גם מחבלים זוטרים שנפצעו במהלך הלחימה יוכלו לצאת מהרצועה דרך מעבר רפיח, ובאופן עקרוני תינתן להם גם האפשרות לשוב בעתיד – בכפוף לאישור ביטחוני.

במקביל, חמאס דורש להרחיב את פעילות המעבר כך שיכלול גם הכנסת סחורות לרצועת עזה, אך בצה"ל מתנגדים לכך בשלב זה באופן נחרץ.

במערכת הביטחון מדגישים כי פתיחת המעבר תתבצע באופן מדורג ומבוקר בלבד, תוך הקפדה על מנגנוני פיקוח הדוקים והמשך הערכת מצב שוטפת, במטרה למנוע ניצול של המהלך לצרכים ביטחוניים עוינים.