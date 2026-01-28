אליפות ישראל הפתוחה בשחמט הסתיימה אמש (שלישי) בדרמה אדירה, אך הסיפור הגדול באמת אינו קשור למקום הראשון. ישעיהו צדקיה, צעיר דתי וחובש כיפה גדולה בן 22 מפתח תקווה, הדהים את עולם השחמט כשזכה במקום השני ובדרגת ה"רב אמן" היוקרתית – הישג חסר תקדים לשומר מצוות שגדל והתחנך במוסדות דתיים.

הדרך לפסגה הייתה כמעט בלתי אפשרית. בעולם שבו רוב התחרויות הבינלאומיות נפרסות על פני סופי שבוע, צדקיה נאלץ להילחם לא רק מול יריבים מנוסים, אלא גם מול לוח זמנים שלא סופר את יום השבת. למרות שמירת השבת, ואולי בזכותה, ותוך כדי שנות הקורונה והיעדר תחרויות בחו"ל שמתאימות לאורח חייו, הוא לא ויתר על החלום והוכיח שאמונה היא לא חסם – היא מנוע.

אסטרטגיה של קור רוח

ברגע של קור רוח, צדקיה ידע מתי לעצור. בסיבובים האחרונים הוא בחר לסיים בתיקו מהיר שהבטיח לו את הציון הסופי לדרגת רב אמן, גם במחיר של אובדן המקום הראשון באליפות. התוצאה: 5 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו ואפס הפסדים לאורך כל התחרות – הישג מרשים בכל קנה מידה.

כידוע, דרגת רב האמן היא התואר הבינלאומי הגבוה ביותר בעולם השחמט, והשגתה דורשת עמידה בתנאים קפדניים של ביצועים בתחרויות בינלאומיות. עבור שחקן שומר שבת, המשימה מסובכת פי כמה – רוב הטורנירים המקנים את הדירוג הנדרש מתקיימים בסופי שבוע, ומחייבים נוכחות רצופה.

מהישיבה ללוח השחמט

ישעיהו, בוגר ישיבת צבי"ה, מוכיח שההתעמקות בלימוד התורה יכולה להוביל להישגים גם בשחמט. בשיגרה הוא מוביל את מועדון "שחמט לכל" של מרכז אליצור – הקבוצה היחידה בליגה הלאומית שמקפידה לא לשחק בשבת. המועדון, שהפך לסמל עבור שחקנים שומרי מצוות, מאפשר להם להתחרות ברמה הגבוהה ביותר מבלי לפגוע בערכיהם.

הסיפור של צדקיה מזכיר את נועם ששון, ילד הפלא בן ה-11 שזכה בתחרויות בינלאומיות בשנה האחרונה. גם ששון, חבר במועדון "שחמט לכל", מתמודד עם אתגרים דומים של מציאת תחרויות שמתאימות לשמירת שבת.