בביקור דיפלומטי מיוחד שנערך בשבוע האחרון בבסיס המרכזי של זק"א ת"א השוכן ברידינג שבתל אביב, קיבל שגריר פנמה בישראל, מר עזרא כהן, הצצה נדירה אל פעילותו הרחבה של הארגון, העושה עבודת קודש לילות כימים למען שמירת כבודם של המתים. הביקור, שנמשך מספר שעות, כלל סיור מעמיק במתקני הארגון והכרת צוותי המתנדבים המקצועיים.

השגריר התקבל בכבוד על ידי הנהלת זק"א ת"א הבכירה, בראשות מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, לצד הקמב"ץ יחיאל גולדמן, מנהל אגף הלוגיסטיקה שמואל קלמן, מפקד היחידה למשימות מיוחדות ערן קוזחי וראש צוות המכון יעקב שטיינמץ. המשלחת כללה גם מתנדבים ותיקים ובעלי תפקידים מרכזיים בארגון.

במהלך הביקור הוצגה בפני השגריר סקירה מקיפה על פעילות הארגון שראשיתה בהקמתו ועד לפעילות הענפה והמגוונת שמתקיימת כיום. הוצגה בפניו הרשת הייחודית של מתנדבים הפועלת ברחבי הארץ ובעולם מתוך תחושת שליחות עמוקה, שותפות מלאה והרמוניה ארגונית נדירה - כאשר כולם מאוחדים סביב מטרה אחת ומקודשת: שמירה על כבוד המת תוך הפגנת רגישות מרבית.

השגריר הציב שאלות מעמיקות רבות וזכה למענה מקיף ויסודי מפי מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד. השגריר התעמק בפרטי הפעילות המורכבת והרב-תחומית של הארגון, תוך הקשבה מתרכזת להיבטים הטכניים המתקדמים, המאפיינים הייחודיים והמעגלים המבצעיים של העשייה השוטפת והמתמשכת.

הרב חסיד ליווה אישית את האורח המכובד בסיור מפורט במתקני האחסון המתקדמים ובמוקדי הפעולה השונים המפוזרים ברחבי המתחם. במהלך הסיור שיתף אותו בעשרות מקרים מורכבים ומאתגרים שבהם פעלו מתנדבי זק"א ת"א ברגישות יוצאת דופן, בשקט מוחלט וביסודיות מקצועית - לעיתים תחת נסיבות אתגריות יוצאות דופן.

חלק מרכזי בביקור הוקדש להכרת ההיערכות המבצעית הייחודית של הארגון להתמודדות עם מצבי חירום ואסון טבע, כפי שזו באה לידי ביטוי מלא באירועי הטבח הנורא של שמחת תורה תשפ"ד ובמהלך החודשים המאתגרים של מלחמת "חרבות ברזל". השגריר נחשף לתיעודים ולתמונות מצמררות מאותם ימים קשים, החושפים את העוצמה האמיתית של העשייה השקטה והרגישה המתרחשת מאחורי הקלעים בזמן המשברים הקשים ביותר.

בסיום הביקור המרגש, הביע השגריר כהן את התרשמותו העמוקה: "התרשמתי עמוקות מהמקצועיות הגבוהה, מהרגישות האנושית יוצאת הדופן, מהרוח המיוחדת ומעבודת הקודש המדהימה של המתנדבים המסורים". שגריר פנמה הוסיף כי התרשם מהמוכנות המבצעית ומהיכולות הטכניות המתקדמות של הארגון כולו, וציין כי הוא "רואה חשיבות רבה ביותר בבחינת אפשרויות שיתוף פעולה עתידיות עם הקהילה היהודית הפעילה והמגובשת בפנמה, במטרה לחזק ולהעמיק ערכים משותפים של כבוד האדם והמחויבות הקהילתית".

מנכ"ל זק"א ת"א הרב צבי חסיד הוסיף בסיום המפגש: "זהו כבוד גדול לארגון לקבל את פני שגריר פנמה ולחשוף אותו לעולם הערכים והפעילות שלנו. המפגש הזה מוכיח שוב שעבודתם המסורה של המתנדבים שלנו חוצה גבולות ותרבויות, ואני מקווה שהביקור הנוכחי ישמש כבסיס לשיתופי פעולה משמעותיים עם הקהילה היהודית בפנמה ולחיזוק הקשרים בין העמים".