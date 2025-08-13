כיכר השבת
ארגון העו"ס של ההסתדרות הלאומית הודיע: לא נצטרף להשבתת המשק

לאור דרישת חלק ממשפחות החטופים להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב, ארגון העו"ס הלאומי דוחה בתוקף את הקריאות להשבתת המשק | "דוחים בכל תוקף כל ניסיון לנצל את כאבם של החטופים ומשפחותיהם לצרכים פוליטיים", נאמר בהודעת הארגון (בארץ)

ארגון העו"ס

ארגון העו"ס הלאומי מבית ההסתדרות הלאומית המאגד אלפי עו"סים הודיע כי לא ייקח חלק בשביתה הפוליטית הצפויה ביום ראשון הקרוב.

בהודעה שפורסמה על ידי הארגון נאמר: "ארגון העו"ס הלאומי בהסתדרות הלאומית משתתף בתפילה כנה לחזרתם המהירה של כל החטופים, ומביע הזדהות עמוקה עם סבלם הבלתי נתפס של המשפחות. לב כולנו עם יקיריהן, ואנו מצדיעים למי שנאבקים יום ולילה למען השבתם.

"עם זאת", אמרו בארגון העו"ס הלאומי, "אנו דוחים בכל תוקף כל ניסיון לנצל את כאבם של החטופים ומשפחותיהם לצרכים פוליטיים. שעתנו שעת חירום – עלינו לאחד שורות, לחזק את עם ישראל, ולהתייצב כתף אל כתף לצד חיילי צה”ל ומפקדיו, הפועלים במסירות אין קץ אל מול הרוע והרשע.

"ארגון העו"ס הלאומי בהסתדרות הלאומית ימשיך לפעול למען אחדות העם, חיזוק החזית האזרחית ותמיכה במשפחות – ללא תנאים וללא מגבלות".

