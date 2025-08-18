כיכר השבת
מבקר המדינה לנתניהו ובכירי צה"ל: תיפגשו איתי בהקדם לדון בכשלי הטבח בעוטף

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון לשעבר גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר ולבכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי הטבח בשמחת תורה | אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו" (בארץ)

מבקר המדינה (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה , לשר הביטחון לשעבר יואב גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר, ראש השב"כ המכהן ש׳, וקצינים בכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי .

הנושאים הנבדקים כוללים בין היתר את התנהלות הקבינט המדיני-ביטחוני, הלוחמה הכלכלית בטרור, הגנת הגבול ברצועת עזה, מהלך האירועים ביום הטבח ותהליכי עבודת המודיעין.

אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר".

בהודעתו כתב המבקר כי "הפניות נעשו לאחר שצוותי הביקורת תחקרו גורמים רבים במערכת המדינית ובמערכת הביטחונית ועיינו באלפי מסמכים. אל הפניות צורפו שאלות כהכנה לפגישות, שעליהן מבקר המדינה מצפה לקבל תשובות מפורטות. נוכח הרגישות הביטחונית של הנושאים שבביקורת, השאלות הוגדרו ברמת סיווג 'סודי ביותר'".

בהודעת המבקר נכתב בנוסף כי "בעת ההודעה על פתיחת הביקורת הבהיר המבקר אנגלמן כי תוטל אחריות אישית על הגורמים הרלוונטיים בכלל הדרגים, וכי ככל שתוקם ועדת חקירה ממלכתית יתואמו מולה גבולות גזרה". בהודעה נטען: "חוק מבקר המדינה אף קובע כי עם השלמת דוח ביקורת מיוחד, הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת רשאית למנות ועדת חקירה ממלכתית, כפי שנעשה בעבר במספר מקרים".

אנגלמן כתב בהודעתו כי "נדרשת זמינות מלאה, המצאת כל המסמכים הרלוונטיים והתמודדות מקצועית ועניינית עם ממצאי הביקורת. המחויבות שלנו היא אך ורק לאזרחי ישראל הראויים לקבל תשובות על ליבת הכשל שהוביל לטבח. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר. כפי שאמרתי לא אחת - ככל שתקום ועדת חקירה ממלכתית נקבע עימה גבולות גזרה".

