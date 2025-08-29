חזרתם מבודפשט? שימו לב: חולה חצבת שהה על הטיסה לתל אביב

משרד הבריאות מעדכן על חולה בחצבת, שטס מבודפשט לתל אביב. על פי החקירה האפידמיולוגית, עולה כי הנוסע טס בטיסת ארקיע שמספרה IZ292 מבודפשט לתל אביב. הטיסה המריאה מבודפשט ביום שני, 25.8, בשעה 21:50, ונחתה בנתב"ג ב-26.8 לפנות בוקר בשעה 03:00.

נוסעים שהיו בטיסה זו מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.

ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון.

מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולים להיות לה סיבוכים קשים ואף מסכני חיים.

משרד הבריאות ממליץ להורים לחסן את הילדים בשתי מנות: על פי תכנית החיסונים השגרתית המנות ניתנות בגיל שנה ובכיתה א'. כעת בזמן ההתפרצות, המשרד הנחה להקדים את מתן המנה השנייה באזורי תחלואה גבוהה.

כמו כן, במטרה להגן על תינוקות באזורים אלו (ירושלים, בית שמש, בני ברק ובנוף הגליל) מומלץ לתת מנה נוספת לתינוקות בגילי חצי שנה עד שנה.