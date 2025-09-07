מזג האוויר התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות | ומתי יהיה טפטוף? היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלה בעומסי החום | מחר צפוי טפטוף (מזג האוויר)

