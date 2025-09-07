התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות | ומתי יהיה טפטוף?

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 19-29
- תל אביב - 26-30
- חיפה - 24-29
- צפת - 18-28
- טבריה - 22-34
- אשדוד - 26-30
- באר שבע - 22-31
- אילת - 25-37
מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
