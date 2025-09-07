כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות | ומתי יהיה טפטוף?

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלה בעומסי החום | מחר צפוי טפטוף (מזג האוויר)

כיכר השבת
שדה חמניות בלטרון (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 19-29
  • תל אביב - 26-30
  • חיפה - 24-29
  • צפת - 18-28
  • טבריה - 22-34
  • אשדוד - 26-30
  • באר שבע - 22-31
  • אילת - 25-37

מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר