לפני זמן קצר (ראשון) התקבל דיווח במוקדי החירום, על גבר כבן 70 שנפל מגובה, בעת שבנה סוכה בבניין ברחוב בנימין ברחובות.

כונני החירום וההצלה שהוזעקו למקום, נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו של הגבר שנפל כאמור מהמפרסת בקומה חמישית בבניין מגוריו.

ישראל פרץ חובש וראש סניף רחובות באיחוד הצלה סיפר: "מדובר בזירה קשה מאוד, עוברי אורח סיפרו לנו שהאדון נפל בעת בניית סוכה במרפסת. למרבה הצער עקב הפציעות הקשות מהן סבל מותו נקבע במקום. צוותי חוסן של איחוד הצלה פועלים במקום".

חובש בכיר במד"א שמיל בכר, סיפר: "הובילו אותנו אל הגבר ששכב בחצר הבניין כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה במהלך בניית סוכה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."

מתנדבי זק"א מרחב שפלה - צוות רחובות מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה הקשה ומסרו: "אנו קוראים לציבור לנהוג באחריות ולנקוט בכללי בטיחות מחמירים בעת בניית סוכה, על מנת למנוע אסונות מיותרים".