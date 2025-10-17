( צילום: צו 9 )

בעקבות הפרת ההסכם: לאורך הבוקר שיבשו פעילי תנועת ״צו 9״ את מעבר משאיות הסיוע לחמאס במספר נקודות, בדרכן למעבר כרם שלום. חלק מהמשאיות עמדו בצומת הפתחה, וחלקן נעצרו פיזית על ידי הפעילים. המשאיות עוכבו בדרכן במשך כשעה, ושינו את מסלול נסיעתן. כוחות צה״ל ומשטרה פינו את הפעילים ששיבשו את מעבר משאיות הסיוע לחמאס, שאמרו בשטח כי החסימה מבוצעת ״בעקבות הפרת ההסכם מצד חמאס שמסרב להשיב את החטופים החללים״. בין החוסמים היו גם תושבי הדרום ולוחמים במילואים.

( צילום: צו 9 )

מתנועת צו 9 נמסר: ״ארגון הטרור חמאס מפר את ההסכם ומסרב להעביר את החטופים החללים שמוחזקים ברשותו. כל עוד אין הסכם, אסור להמשיך להעביר סיוע לארגון הטרור. הסיוע מאפשר לו להשתקם ללא תמורה ובלי השבת החללים. אף סיוע לא עובר - עד שאחרון החללים חוזר״.

רעות בן חיים, יו״ר התנועה, סיכמה: ״ארגון הטרור חמאס מהתל שוב ושוב במדינת ישראל, שממשיכה להעביר לו את צינור החמצן והאספקה גם כשהוא מפר באופן ברור את ההסכם ומסרב להעביר את אחינו החטופים החללים. הדבר הזה חייב לעצור - אין מתנות חינם לאוייב העם!״