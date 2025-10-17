כיכר השבת
המחאה חוזרת

בעקבות הפרת ההסכם: עוכבו משאיות הסיוע לחמאס ומסלול נסיעתן שובש

לאחר שהחמאס סירב להעביר את החטופים החללים, פעילי תנועת צו 9 עיכבו לאורך הבוקר את מעבר משאיות הסיוע לחמאס - שעוכבו בדרכן במשך כשעה ושינו את מסלול נסיעתן (חדשות)

(צילום: צו 9)

בעקבות הפרת ההסכם: לאורך הבוקר שיבשו פעילי תנועת ״צו 9״ את מעבר משאיות הסיוע ל במספר נקודות, בדרכן למעבר כרם שלום. חלק מהמשאיות עמדו בצומת הפתחה, וחלקן נעצרו פיזית על ידי הפעילים. המשאיות עוכבו בדרכן במשך כשעה, ושינו את מסלול נסיעתן.

כוחות צה״ל ומשטרה פינו את הפעילים ששיבשו את מעבר משאיות הסיוע לחמאס, שאמרו בשטח כי החסימה מבוצעת ״בעקבות הפרת ההסכם מצד חמאס שמסרב להשיב את החטופים החללים״. בין החוסמים היו גם תושבי הדרום ולוחמים במילואים.

(צילום: צו 9)

מתנועת צו 9 נמסר: ״ארגון הטרור חמאס מפר את ההסכם ומסרב להעביר את החטופים החללים שמוחזקים ברשותו. כל עוד אין הסכם, אסור להמשיך להעביר סיוע לארגון הטרור. הסיוע מאפשר לו להשתקם ללא תמורה ובלי השבת החללים. אף סיוע לא עובר - עד שאחרון החללים חוזר״.

רעות בן חיים, יו״ר התנועה, סיכמה: ״ארגון הטרור חמאס מהתל שוב ושוב במדינת ישראל, שממשיכה להעביר לו את צינור החמצן והאספקה גם כשהוא מפר באופן ברור את ההסכם ומסרב להעביר את אחינו החטופים החללים. הדבר הזה חייב לעצור - אין מתנות חינם לאוייב העם!״

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר