האולם, המיועד לאירועים של עד 150 איש, תוכנן ועוצב מחדש ברמה הגבוהה ביותר, במטרה לספק חווית אירוח יוצאת דופן ובלתי נשכחת. ההשקעה ניכרת בכל פרט, החל מהעיצוב המרהיב ועד לפרטים הקטנים ביותר שהופכים את האווירה למושלמת עבור האירוע הבא שלכם.

האולם החדש מהווה פתרון אידיאלי למגוון רחב של אירועים, לרבות אירועים משפחתיים כמו בריתות, בר או בת מצוות ופדיון הבן, וכן לאירועים עסקיים, השקות ואירועים מפלגתיים. החלל תוכנן בקפידה כדי להעניק מענה מושלם לצרכים המשתנים של כל אירוע.

צוות המקום מציע שירותי עיצוב ושולחנות ערוכים ברמה הגבוהה ביותר, המותאמים אישית לאופי האירוע ורצון הלקוח. גולת הכותרת הקולינרית היא תפריט חורף חדש, מפנק ועשיר, שנבנה במיוחד כדי להעניק לאורחים חוויה גסטרונומית יוצאת דופן.

אחד היתרונות הבולטים של המקום הוא ההקפדה הבלתי מתפשרת על כשרות ברמת ההידור הגבוהה ביותר. כל האוכל הוא בכשרות למהדרין מן המהדרין של בד"ץ העדה החרדית.

"החזון שלנו היה ליצור חלל שהוא לא רק יפה, אלא כזה שמעניק חוויה שלמה", אומרים במסעדת אנטריקוט. "השקענו מחשבה בכל פרט, מהעיצוב ועד התפריט, כדי להבטיח שכל אירוע שיתקיים כאן, יהיה לא פחות ממושלם".

כתובת האולם: קרית המדע 22, הר חוצבים ירושלים.

במקום קיימת חניה מסודרת לאורחים.