כוחות הצלה ומשטרה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (רביעי) לזירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 1 בסמוך לצומת אלמוג.
הכוחות שהגיעו לזירה הקשה נאלצו לקבוע את מותם של גבר ואישה כבני 50 לאחר שהם נמצאו ללא סימני חיים.
מחקירה ראשונית בלבד עולה כי השניים התנגשו - ככל הנראה - במשאית וסבלו מחבלות קשות בגופם.
פרמדיק מד"א זהר לומר וחובש מד"א רפי סעייד, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק ומעוך תחת חזית המשאית ובתוכו נלכדו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם.
"תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".
