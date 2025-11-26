כוחות הצלה ומשטרה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (רביעי) לזירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 1 בסמוך לצומת אלמוג.

הכוחות שהגיעו לזירה הקשה נאלצו לקבוע את מותם של גבר ואישה כבני 50 לאחר שהם נמצאו ללא סימני חיים.

מחקירה ראשונית בלבד עולה כי השניים התנגשו - ככל הנראה - במשאית וסבלו מחבלות קשות בגופם.

פרמדיק מד"א זהר לומר וחובש מד"א רפי סעייד, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק ומעוך תחת חזית המשאית ובתוכו נלכדו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם.

באולם באלעד: נערה בת 13 נכוותה ממים רותחים ופונתה במצב בינוני קובי אטינגר | 07:39

"תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".