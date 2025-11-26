כיכר השבת
התנגשו במשאית

הקטל בכבישים | גבר ואישה נהרגו בתאונה קשה בכביש 1: "הרכב היה מרוסק ומעוך"

גבר ואישה, בשנות ה-50 לחייהם, נהרגו הלילה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 1, סמוך לים המלח | השניים התנגשו עם רכבם במשאית ליד צומת אלמוג (בארץ)

1תגובות
זירת התאונה, לפנות בוקר (צילום: דוברות מד"א)

כוחות הצלה ומשטרה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (רביעי) לזירת קטלנית בכביש 1 בסמוך לצומת אלמוג.

הכוחות שהגיעו לזירה הקשה נאלצו לקבוע את מותם של גבר ואישה כבני 50 לאחר שהם נמצאו ללא סימני חיים.

מחקירה ראשונית בלבד עולה כי השניים התנגשו - ככל הנראה - במשאית וסבלו מחבלות קשות בגופם.

פרמדיק מד"א זהר לומר וחובש מד"א רפי סעייד, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק ומעוך תחת חזית המשאית ובתוכו נלכדו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם.

"תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין תרבות נהיגה בארץ, למרבה הצער.
אפי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר