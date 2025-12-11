הנהלת הדסה למנכ"ל משרד הבריאות: "זעקת העובדים חייבת להישמע"

משבר בתי החולים בירושלים עולה מדרגה: הנהלת המרכז הרפואי הדסה שיגרה הבוקר (חמישי) מכתב תשובה נוקב למנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, ובו האשמות קשות על התנהלות המשרד מול מצוקת בית החולים והעובדים.

המכתב מגיע בתגובה לפנייתו של מנכ"ל משרד הבריאות אמש, בה הלין על מחאת עובדי הדסה ואיומי השביתה. בתגובה, מטיחים בו מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, ויו"ר הדירקטוריון דליה איציק, דברים קשים: "מכתבך עושה עוול עצום ומתמקד באירוע מחאה נקודתי, במקום לעסוק במצב הכלכלי הקשה והמפלה של בתי החולים בירושלים".

"הדסה נשלחת שוב ושוב לקושש נדבות" ראשי הדסה לא חוסכים ביקורת ומאשימים את מנכ"ל המשרד בצביעות: "למרות שאתה יודע את האמת על ההתנהלות המקוממת והמפלה של אגף התקציבים, אתה בוחר מטעמיך שלך להתעלם מכך במכתבך". הם מדגישים כי בעוד בתי החולים הממשלתיים זוכים לתמיכה מלאה, הדסה נשלחת "שוב ושוב לקושש נדבות ולקחת הלוואות".

"אין לעובדים יכולת להתמודד ולו חודש אחד ללא שכר" במרכז המכתב עומדת ההגנה על עובדי בית החולים. ההנהלה מבהירה כי המחאה אינה גחמה, אלא מצוקה קיומית: "עובדי הדסה הם בראש ובראשונה הורים לילדים, המחזיקים בתים ומשפחות שלמות ואין ביכולתם להתמודד, ולו למשך חודש אחד, ללא משכורת המגיעה להם כחוק". הנהלת הדסה מבהירה כי העובדים "הביעו את מחאתם בצדק רב" וכי "זעקתם חייבת להישמע".

הדרישה: התערבות מיידית לתשלום המשכורות בסיום המכתב, מטילה הנהלת הדסה את האחריות לפתרון המשבר ישירות לפתחו של בר סימן טוב: "אתה זה שאמור להילחם למען תושבי ירושלים מול אגף התקציבים שנמנע מהעברת כספים שחייבים לבית החולים".

הדסה דורשת ממשרד הבריאות לפעול מיידית להעברת הכספים בגין "העלאות שבר" וחובות מתקופת המלחמה, כדי להבטיח את תשלום משכורות החודש הבא ולמנוע את קריסת המערך הרפואי בבירה.

אתמול, שלח מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב מכתב אזהרה חמור ליו"ר דירקטוריון "הדסה", דליה איציק, ומנכ"ל בית החולים, פרופ' יורם וייס, בעקבות הפגנת העובדים שנערכה בבית החולים לאחר שבית החולים הכריז על משבר כלכלי.

במכתבו, כתב בר סימן טוב כי "במהלך שנותיי הרבות בשירות הציבורי והמערכת הבריאות ניהלתי מחלוקות קשות והתמודדתי עם הפגנות ושביתות, לעיתים נגד עמדותיי האישיות, אך מעולם לא נתקלתי בהתנהלות כה מופקרת, אלימה ומסיתה כלפי עובדת ציבור מקצועית ומסורה. התופעה הזו חורגת מכל נורמה המקובלת במרחב הציבורי ועלולה לפגוע באופן קשה במקצועיות ובאמון הציבור בבית החולים".

בשבוע שעבר הכריז מנכ"ל "הדסה", פרופ' יורם וייס, כי בשל חוב של המדינה לבתי החולים של הדסה שעומד על יותר מ-700 מיליון שקלים, בית החולים עומד בפני קשיים תזרימיים משמעותיים , מה שעשוי לעכב את תשלום משכורות ינואר במועד.

הבוקר, פנו ממשרדי הבריאות והאוצר לבית החולים בדרישה לקבל את הדיווח הרבעוני של בית החולים, לרבות הדיווחים בגין התזרים.