מזג האוויר הסוער שוטף הבוקר (שלישי), תרתי משמע, את הארץ. המשטרה מבצעת חסימות כבישים בצמתים רלוונטיים כדי למנוע סכנות מעוברי הדרך. הרשויות קוראות לתושבים להימנע מיציאה מבתים זולת עבור מקרי חירום.
בכבאות והצלה עדכנו כי שלושה אנשים נלכדו על גג הרכב בתוך נחל ערבה, תוצאה משיטפון וזרימות עזות במקום. דיווח על כך התקבל במוקד 102.
"עם קבלת הדיווח, הוזנקו למקום צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת איילון. בשל מורכבות האירוע ותנאי השטח, הוזנקו לסיוע גם לוחמי יחידת החילוץ הארצית להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של מחוז מרכז, שעושים את דרכם לזירה ברגעים אלו", נמסר. "הכוחות בשטח נערכים לביצוע פעולות חילוץ מורכבות במטרה להגיע אל הלכודים ולחלצם בבטחה".
היום צפויים לרדת ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים מהצפון עד לצפון הנגב. ינשבו רוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ולהצפות מקומיות בהרים ובמישור החוף. הטמפרטורות ירדו. בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הערב הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה.
הלילה: מעונן, גשם ירד מידי פעם מצפון הארץ ועד הנגב. לאורך מישור החוף יוסיפו לנשב רוחות ערות.
השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על רוחות בים התיכון, בהרי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בהרי המרכז, בצפון השומרון, במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, בהר הנגב ובצפון הערבה.
במשטרה עדכנו הבוקר כי כביש 90 נחסם לתנועת רכבים מצומת עין גדי ועד מלונות ים המלח בשל הצפות וחשש כבד לביטחון משתמשי הדרך. במקביל, במשטרה נערכים לחסימת כבישים במרכז הארץ.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשם מקומי, ברובו קל, צפוי לרדת בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום חמישי, מעונן חלקית. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף המרכזי והדרומי. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 6-12
תל אביב: 12-19
באר שבע: 7-17
חיפה: 15-17
טבריה: 11-17
צפת: 6-11
אילת: 13-22
