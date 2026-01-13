מזג האוויר הסוער שוטף הבוקר (שלישי), תרתי משמע, את הארץ. המשטרה מבצעת חסימות כבישים בצמתים רלוונטיים כדי למנוע סכנות מעוברי הדרך. הרשויות קוראות לתושבים להימנע מיציאה מבתים זולת עבור מקרי חירום.

בכבאות והצלה עדכנו כי שלושה אנשים נלכדו על גג הרכב בתוך נחל ערבה, תוצאה משיטפון וזרימות עזות במקום. דיווח על כך התקבל במוקד 102.

"עם קבלת הדיווח, הוזנקו למקום צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת איילון. בשל מורכבות האירוע ותנאי השטח, הוזנקו לסיוע גם לוחמי יחידת החילוץ הארצית להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של מחוז מרכז, שעושים את דרכם לזירה ברגעים אלו", נמסר. "הכוחות בשטח נערכים לביצוע פעולות חילוץ מורכבות במטרה להגיע אל הלכודים ולחלצם בבטחה".