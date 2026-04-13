כיכר השבת
מזג האוויר

גל חום בפתח: הטמפרטורות מטפסות לקראת השרב | התחזית המלאה

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות | ברביעי: הטמפרטורות יוסיפו לעלות במידה ניכרת והלחות תרד, יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ (מזג האוויר)

רמת הגולן, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר הרוחות המזרחיות יתחזקו בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות.

ביום רביעי, יהיה מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יוסיפו לעלות במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ייתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-20

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 18-29

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר