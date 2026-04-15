תכינו את המזגנים | השרב הכבד החל, המהפך יגיע רק בסוף השבוע

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעיקר בעננות גבוהה. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ וייתכן אובך.
הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעיקר בעננות גבוהה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בהרים ובפנים הארץ צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. יתכן אובך. משעות אחה"צ יתכנו ממטרים מקומיים בדרום ובמזרח.
ביום שישי, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות ערות. צפוי אובך. במהלך היום יכנס אוויר קריר יותר ולח. הרוחות יתחזקו. משעות אחר הצהריים צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בדרום, בהרים ובפנים הארץ. בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה קיים חשש לשיטפונות.
בשבת קודש, מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, ינשבו רוחות ערות ברוב האזורים.יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. יתכן אובך בעיקר בדרום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 18-33
באר שבע: 8-19
חיפה: 22-31
טבריה: 19-30
צפת: 17-24
אילת: 27-34
