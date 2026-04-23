כיכר השבת
התחזית המלאה

ערפל כבד | הטמפרטורות עולות: נוח היום, חם מהרגיל בשבת קודש

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הלילה ייתכנו הגבלות ראות עקב ערפל כבד בדרום ובשפלה • מחר הרוחות יתחזקו בחוף, ובשבת קודש הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה • התחזית המלאה (מזג האוויר)

הכנרת, אתמול (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (חמישי) יהיה  לרוב בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בעמק יזרעאל, במישור החוף הדרומי, בשפלה הדרומית ובצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות עקב אד כבד/ ערפל.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תוספנה לעלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-22

תל אביב: 14-21

באר שבע: 2519

חיפה: 15-21

טבריה: 13-25

צפת: 12-20

אילת: 19-29

