התחזית: הגשם ייחלש, השמש תחזור ומה יקרה בטמפרטורות בשבת?

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי קל. תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדין תהינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות.
ביום שישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות .
וביום שבת קודש, בהיר עד מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 15-21
באר שבע: 12-22
חיפה: 15-21
טבריה: 11-22
צפת: 8-16
אילת: 17-28
