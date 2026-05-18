כיכר השבת
מזג האוויר

הקלה בחום, ואז המהפך: הטמפרטורות צונחות - וגשם בדרך | התחזית המלאה

היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים, אך תורגש הקלה בעומסי החום וירידה בטמפרטורות בחוף ובשפלה • מחר: המגמה נמשכת ומזג האוויר יעשה רגיל לעונה • ומה מחכה לנו ברביעי? מהפך של ממש, קרירות מהרגיל וטפטוף עד גשם מקומי בצפון (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: עלי חסן/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 19-31

תל אביב: 24-28

באר שבע: 23-34

חיפה: 20-25

טבריה: 21-33

צפת: 21-26

אילת: 30-37

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר