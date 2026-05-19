המהפך כבר כאן: הטמפרטורות צונחות והגשם חוזר לבקר| התחזית המלאה

אחרי ימים חמים, מזג האוויר משנה כיוון: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום | בימים הקרובים המגמה הקרירה תתחזק עם ירידה נוספת אל מתחת לממוצע העונתי, רוחות ערות וטפטופים עד גשם מקומי קל שיתחיל בצפון ויתפשט ביום חמישי גם למרכז הארץ (מזג האוויר)

(צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בעיקר בצפון הארץ צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.

ביום חמישי, מעונן חלקית עם ירידה נוספת של הטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי קל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-25

תל אביב: 21-24

באר שבע: 18-29

חיפה: 19-24

טבריה: 17-27

צפת: 14-24

אילת: 28-40

