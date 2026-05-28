מגמת התקררות וטפטופים: ככה ייראה מזג האוויר שלכם בסוף השבוע 

תחל ירידה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרי הצפון והמרכז | בהמשך הסופ"ש: רוחות ערות משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף קל בצפון הארץ, ומהפך קל ביום שבת קודש עם עלייה במעלות החום (מזג האוויר)

גבול הצפון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

היום (חמישי) יהיה  מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכנו טפטופים. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-24

תל אביב: 21-24

באר שבע: 18-29

חיפה: 20-23

טבריה: 18-28

צפת: 14-22

אילת: 23-33

