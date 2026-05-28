מגמת התקררות וטפטופים: ככה ייראה מזג האוויר שלכם בסוף השבוע 

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכנו טפטופים. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 14-24
תל אביב: 21-24
באר שבע: 18-29
חיפה: 20-23
טבריה: 18-28
צפת: 14-22
אילת: 23-33
0 תגובות