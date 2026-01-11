כיכר השבת
בהסכמת הצדדים

חמישה ימים אחרי שנעצר: שלום דומרני שוחרר למעצר בית

ראש ארגון הפשע שלום דומרני שוחרר הבוקר בהסכמת הצדדים למעצר בית בפיקוח | דומרני נעצר ביום רביעי שעבר בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית באשקלון (חדשות)

שלום דומרני ברגע מעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

ראש ארגון הפשע שלום דומרני שוחרר הבוקר (ראשון) בהסכמת הצדדים למעצר בית בפיקוח.

דורמני נעצר ביום רביעי שעבר יחד עם חשוד נוסף, בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית באשקלון.

בשעות הערב של יום רביעי, בית משפט השלום באשקלון שחרר את שלום דומרני ממעצר. במשטרה ביקשו עיכוב ביצוע של ההחלטה, והגישו ערר על ההחלטה.

כזכור, דומרני נעצר במסגרת חקירת אירוע פלילי שהתרחש הלילה באשקלון, שבו הושלך רימון רסס לעבר חצר בית. מהאירוע נגרם נזק לרכוש, אך לא היו נפגעים בגוף.

החקירה נפתחה לאחר ששוטרי מחוז דרום קיבלו דיווח על הפיצוץ. למקום הוזעקו שוטרי תחנת אשקלון יחד עם חבלני מחוז דרום, שביצעו סריקות בזירה והחלו באיסוף ממצאים לצורך בירור נסיבות האירוע.

במשטרה מעריכים כי הרקע להשלכת הרימון הוא פלילי. בתום פעולות ראשוניות נעצרו שני חשודים והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, כאשר אחד מהם הוא דומרני.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר