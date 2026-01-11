חמישה ימים אחרי שנעצר: שלום דומרני שוחרר למעצר בית

ראש ארגון הפשע שלום דומרני שוחרר הבוקר (ראשון) בהסכמת הצדדים למעצר בית בפיקוח.

דורמני נעצר ביום רביעי שעבר יחד עם חשוד נוסף, בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית באשקלון.

בשעות הערב של יום רביעי, בית משפט השלום באשקלון שחרר את שלום דומרני ממעצר. במשטרה ביקשו עיכוב ביצוע של ההחלטה, והגישו ערר על ההחלטה.

כזכור, דומרני נעצר במסגרת חקירת אירוע פלילי שהתרחש הלילה באשקלון, שבו הושלך רימון רסס לעבר חצר בית. מהאירוע נגרם נזק לרכוש, אך לא היו נפגעים בגוף.

החקירה נפתחה לאחר ששוטרי מחוז דרום קיבלו דיווח על הפיצוץ. למקום הוזעקו שוטרי תחנת אשקלון יחד עם חבלני מחוז דרום, שביצעו סריקות בזירה והחלו באיסוף ממצאים לצורך בירור נסיבות האירוע.

במשטרה מעריכים כי הרקע להשלכת הרימון הוא פלילי. בתום פעולות ראשוניות נעצרו שני חשודים והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, כאשר אחד מהם הוא דומרני.